Турецкие астрономы призывают к борьбе со световым загрязнением

Организация турецких астрономов снова предпринимает усилия, чтобы провести в турецком парламенте предложенный еще 20 лет назад законопроект против светового загрязнения. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Световое загрязнение или засветка это засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, что мешает проведению астрономических наблюдений и изменяет биоритмы живых существ. Иногда такое явление также называют световым смогом.

Еще в далеком 1998 году по инициативе Национальной обсерватории Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TÜBİTAK) была создана "Группа по изучению светового загрязнения", а в 2001 году был подготовлен проект директивы по внешнему электрическому освещению для предотвращения светового загрязнения в городах и вокруг обсерваторий в частности. Поскольку никаких изменений в отношении проекта директивы, представленного министерству энергетики, не произошло, текст был преобразован в проект закона о борьбе со световым загрязнением в 2015 году. С тех пор никаких дальнейших действий так и не случилось, а Турецкое астрономическое общество (TAD) вынесло этот вопрос на рассмотрение общественности еще раз.

«Если световое загрязнение не будет предотвращено, мы окажемся в состоянии, в котором мы не можем наблюдать за тусклыми звездами, а значит, не сможем конкурировать с другими странами. Наши обсерватории находятся в опасности из-за поселений вокруг них. Мы хотим, чтобы закон был издан как можно скорее» - говорит глава TAD профессор Ибрагим Кучук.

«Если законопроект вступит в силу, все внешнее освещение, которое проводят общественные учреждения, физические или юридические лица в радиусе 50 километров, будет подвергаться проверке и разрешению от соответствующей обсерватории. Все внешнее освещение, работающее в пределах радиуса в 30 километров вокруг обсерваторий, может быть остановлено властями по требованию соответствующей обсерватории», - сказал Кучук, сославшись на пример Чили, где 58 000 гектаров земли вокруг обсерватории Паранал - резиденции крупномасштабных обсерваторий и телескопов - были объявлены охраняемой зоной.

«Подобные практики вблизи крупных обсерваторий, таких как Национальная обсерватория TÜBİTAK (TUG) и Обсерватория Восточной Анатолии (DAG), могли бы снизить световое загрязнение в будущем», - добавил он.

Основной причиной светового загрязнения являются прямые или непрямые источники света от наружного освещения, используемого на дорогах и улицах, в парках, коммерческих зданиях и достопримечательностях. В дополнение к затруднению астрономических наблюдений, световое загрязнение также вызывает стресс и нарушения сна у людей и значительно влияет на морскую жизнь и птиц. Неправильные или ненужные методы освещения также приводят к значительным потерям энергии и финансовым потерям.