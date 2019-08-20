Йемен: сепаратисты отступают из Адена

Силы сепаратистов Южного Йемена начали отходить от правительственных объектов в захваченном ими Адене, сообщила возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция в понедельник.

«Вывод сил [Южного] переходного совета фактически начался из правительственного штаба», - заявил журналистам представитель коалиции полковник Турки аль-Малики.

Аль-Малики сообщил, что сепаратисты оставили Аденскую больницу, Центральный банк, Судебную палату и Совет министров.

По его словам, совместная комиссия, сформированная командованием коалиции, в частности, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, контролирует вывод войск.

Несмотря на отступление из основных правительственных зданий Адена, сообщается, что сепаратисты не спешат покидать также захваченные военные лагеря.

Напряженность в Адене обострилась с тех пор, как члены ополчения «Пояса безопасности», аффилированного с Южным переходным советом, столкнулись с силами, лояльными президенту Хади.

В субботу ополченцы захватили президентский дворец в районе Аден-аль-Маашик и некоторые стратегические правительственные учреждения.

По данным отделения ООН в Йемене, по меньшей мере 40 мирных жителей были убиты и 260 ранены в столкновениях с 8 августа.