Рохинджа называют репатриацию из Бангладеш в Мьянму "преждевременной"

Правозащитная группа рохинджа, базирующаяся в Голландии, в понедельник выразила глубокую обеспокоенность по поводу «преждевременной репатриации» из Бангладеш в Мьянму более 3500 беженцев рохинья, которая должны начаться в этот четверг.

«Мьянма до сих пор не представила сообществу рохинджа четкий, прозрачный, стратегический и подлинный план репатриации почти одного миллиона рохинджа, [которые] выжили после геноцида в Мьянме», - говорится в заявлении Европейского совета рохинджа (ERC).

Ссылаясь на объявление 16 августа официального представителя Мьянмы Зау Хтая, совет добавил, что они были потрясены «обманчивым и нечестным подходом Мьянмы к репатриации».

Называя запланированную репатриацию «преждевременной», в заявлении говорится: «Репатриация невозможна, пока в штате Ракхайн все еще продолжаются геноцидные преследования рохинджа, такие как ограничение передвижения, средств к существованию и образования. Сотни рохинджа по-прежнему заперты в лагерях для внутренне перемещенных лиц».

Призывая к помощи от Бангладеш, УВКБ ООН и от всех других заинтересованных сторон, ради безопасной и достойной репатриации, в заявлении говорится: «Устойчивая репатриация начинается с возвращения беженцев и предоставления рохинджа возможности вернуться на свои прежние места; снятия ограничений на передвижение; предоставления рохинджа доступа к Интернету, образованию и средствам к существованию; восстановления гражданства; и разработки прозрачного, подлинного и хорошо информированного плана репатриации».

Не имея всего вышеперечисленного, любые шаги по репатриации являются уловкой, говорится в заявлении, добавляя: «Мы также призвали рохинджа объединиться и не попасть в ловушку ложной программы репатриации Мьянмы».

По данным Amnesty International, более 750 000 беженцев народа рохинджа, в основном женщины и дети, бежали из Мьянмы и пересекли границу Бангладеш после того, как силы Мьянмы в августе 2017 года предприняли репрессии против мусульманской общины.

Согласно сообщению Агентства международного развития Онтарио (OIDA), с 25 августа 2017 года около 24 000 мусульман-рохинджа были убиты государственными силами Мьянмы.

В докладе под названием «Принудительная миграция рохинья: невыразимое переживание» сообщается, что более 114 000 человек были избиты.