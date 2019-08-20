Омар аль-Башир получил миллионы долларов от Саудовской Аравии, сообщил полицейский следователь суду в столице Судана в начале судебного процесса по делу о коррупции бывшего президента, спустя месяцы после того, как он был свергнут военными.

Аль-Башир, обвиняемый в незаконном владении иностранной валютой и неофициальном приеме подарков, признался в получении 90 миллионов долларов наличными от саудовской королевской семьи, заявил в понедельник бригадный генерал Ахмед Али.

По его словам, в резиденции Аль-Башира было найдено почти семь миллионов евро (7,8 миллиона долларов), а также небольшие суммы в долларах США и в суданских фунтах.

«Обвиняемый сказал нам, что эти деньги были частью суммы в 25 миллионов долларов, которую ему прислал принц Мухаммад бин Салман, для использования за пределами государственного бюджета», - сказал Али, ссылаясь на могущественного наследного принца Саудовской Аравии.

Следователь сказал, что по словам Аль-Башира, он также получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдуллаха, который умер в 2015 году.

«Эти деньги не были частью государственного бюджета, и именно я санкционировал их расходы», - процитировал Али слова Аль-Башира. Экс-президент сказал следователям, что саудовские деньги были обменены и потрачены, но он не мог вспомнить, каким образом. Али добавил, что у бывшего президента не было документов, содержащих дополнительные подробности.

Сам Аль-Башир, который был вынужден покинуть свой пост в результате нескольких месяцев апрельских протестов, слушал показания, не комментируя, и сидя в металлической клетке.

Он заговорил лишь в начале слушания, когда подтверждал свои имя и возраст.

Когда его спросили о его месте жительства, 75-летний экс-президент засмеялся и сказал: «Раньше в районе аэропорта, в штабе армии, а теперь в тюрьме Кобар», имея в виду комплекс содержания под стражей, куда он отправил тысячи противников во время своего 30-летнего правления.

После почти трехчасового слушания адвокат Аль-Башира Ахмед Ибрагим аль-Тахир отверг обвинения, заявив журналистам, что держать суммы в иностранной валюте это обычное дело для лидеров.

В целом двокаты Аль-Башира утверждают, что выдвинутые против него обвинения не были законными, потому что он получил деньги, которые были найдены в его доме после того, как он был свергнут с поста президента.

Его команда защиты говорит, что факт судебного разбирательства против бывшего президента доказывает, что судебная система независима, но они уверены, что он выйдет невиновным.

Саудовская Аравия пока никак не прокомментировала эти показания.

Следующее слушание было назначено на субботу.