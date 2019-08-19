Когда агрессор строит из себя жертву

Идущую в эти дни общественную кампанию «Я со своим Патриархом!» мы на «Голосе Ислама» никак не можем обойти стороной.

Присоединяющиеся к этой кампании распространяют текст, в котором утверждается, в частности, следующее: "Вы замечали, как масс-медиа и социальные сети захлёстывает волна негатива, возникает своего рода модный тренд на демонстрацию смелости в оценках, на особый, раскованный стиль отношения к священнослужителям, стихийное «гражданское сопротивление» церковным инициативам? Журналисты, блогеры, поп-звёзды, политические деятели и не упускают повода отметиться новыми, всё более радикально антиклерикальными заявлениями. Всё это – на фоне вялой, невнятной позиции государственных чиновников и федеральных СМИ в периоды искусственных, возникающих подчас на пустом месте обострений. При многократном, увы, росте числа упоминаний лиц, сделавших содержанием своей деятельности постоянную, систематическую «прокачку» антицерковной темы".

Что ж, на правах тех, кто по мере своих скромных сил участвует в "прокачке антицерковной темы", хотим пояснить, почему это делаем мы и почему, судя по всему, это делают многие другие.

Прежде всего, так как в названии кампании упор сделан на защиту нынешнего патриарха РПЦ МП Кирилла Гундяева, из чего можно сделать вывод, что противники нападают лично на него, следует внести в этот вопрос ясность. Никого кроме паствы РПЦ в принципе не должно волновать, какой у нее патриарх. И если им нравится, что их верховный пастырь превратил их церковь в крупную коммерческую корпорацию, сросшуюся с властью, и защищающую эту власть, а не обобранный и бесправный народ, в своем большинстве православный, то это их дело и их проблема.

А вот что уже является проблемой всех остальных, включая и нас, и что не связано с личностью нынешнего патриарха прямо, хотя и связано косвенно, это та роль, которую при нем стала играть РПЦ в обществе и в отношениях с государством. Совершенно очевидно, что РПЦ превратилась в де-факто государственную церковь — даже не первую среди равных, а просто первую, тогда как остальные в лучшем случае вытеснены на обочину, а в худшем попросту искореняются.

Меж тем, статья 14 номинально действующей конституции России гласит: "1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".

Но если на бумаге это так, а в реальности РПЦ превратилась в государственную церковь, и ни о каком равенстве религиозных объединений сегодня не может идти и речи, то что это означает? Это означает, что в стране произошел антиконституционный переворот, в результате которого одно из важных положений основного закона страны было попрано.

Да, можно сказать, что это далеко не единственное положение конституции России, которое было демонстративно попрано в годы правления Путина, особенно поздние. Однако конкретно это — о равенстве религиозных объединений и их отделении от государства было попрано при непосредственном участии РПЦ в лице ее действующего руководства. Которые таким образом стали активными соучастниками этого переворота. И вот именно это и не нравится большинству из тех, кто "прокачивает антицерковную тему", а никак не личные или духовные качества главы РПЦ, оценивать которые должна только его паства.

Инициаторы кампании в «защиту патриарха» изображают дело так, что негодование, которое поднимается в обществе против нынешнего церковно-государственного истеблишмента, является следствием исключительно какой-то злонамеренной кампании неких темных сил, которые де ни с того, ни с сего ополчились на РПЦ и ее патриарха. Правда же заключается в прямо противоположном — в светском государстве и многоконфессиональной стране РПЦ превратилась в привилегированную религиозно-политически-коммерческую корпорацию, которая пытается диктовать свою волю, политику и идеологию всем остальным гражданам. Что, кстати, является попранием еще одной статьи конституции (ст.13), согласно которой "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Это не нравится светской части населения страны, не нравится представителям тех религиозных групп вроде протестантов или иеговистов, которых с подачи РПЦ выживают со свету. Это не нравится и представителям второй по численности коренной религиозной общины страны — мусульманам, в отношении с которыми РПЦ выбрало линию поведения, основанную на двойных стандартах. Так, когда мусульмане пытаются добиваться прав, естественных для религиозного общества, превращения в которое России добивается РПЦ, многочисленные политики или эксперты, связанные с ней, апеллируют к «светскому государству», которому де угрожает такая «исламизация». Но когда в том же «светском государстве» ударными темпами осуществляется «православизация», то это воспринимается как должное, а несогласие с этим остального общества почему-то преподносится в качестве некой таинственной кампании, направленной против патриарха.

Что же касается самого этого персонажа, то нельзя не отметить, что в системную и целенаправленную описанная выше политика превратилась именно при нем. И так как он и его единомышленники от нее совершенно точно не собираются отказываться, паства РПЦ должна понять, что вставая на защиту такого патриарха, она автоматически выбирает войну с остальным обществом. Альтернативой которой может быть только смена курса и руководства РПЦ.