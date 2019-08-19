Туркменские школы собирают с детей деньги на новые портреты президента

В Туркменистане с приближением учебного года с детей начали собирать денежные средства на самые «необходимые» для учебного процесса вещи. И если вы вдруг подумали, что речь идет об учебниках или ремонте классных комнат, то вы плохо знаете Туркменистан. Речь идет о портретах президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Радио «Азатлык» сообщает, что в школах Марыйского велаята (области) Туркменистана начали сбор средств на покупку портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова, государственных флагов, а также наглядных пособий и папок для документов.

Деньги начали собирать с учеников старших классов, которые окончат школу в 2020 году. Журналисты выяснили, что, например, в школе №4 города Байрамали от каждого будущего выпускника требуют по 400 манатов ($114).

По словам некоторых источников, для детей состоятельных родителей действует «особый тариф» — они должны сдать по 500-600 манатов ($143-172). Другие источники даже уточняют, что от внесенной суммы будут зависеть оценки в аттестате выпускника. Если же семья вообще откажется сдавать деньги, то ничего хорошего в аттестате точно не будет. Кроме того, такому выпускнику не напишут положительную характеристику для поступления в вуз.

«Азатлык» отмечает, что портреты Бердымухамедова в школах меняли не так давно, в январе 2019 года. На новых портретах президент изображен с поседевшими волосами. Некоторые родители подозревают, что учителя и руководство школ планируют потратить собранные средства не на заявленные цели, а на личные нужды — что впрочем может быть даже полезнее портретов президента.

Ранее сообщалось, что в этом году туркменские семьи, уже не первый год выживающие в ситуации экономического кризиса, испытывают большие сложности со сбором детей в школу. Из-за отсутствия покупателей на школьных ярмарках Ашхабада начали предлагать оплатить товары в рассрочку. Обеднение населения заметно и по такому признаку, как празднование Курбан-байрама. Издание TurkmenNews 16 августа сообщило, что в этом году жители Дашогузского велаята практически не давали традиционные масштабные садака (праздничные обеды в данном случае) для всех жителей своего дома или улицы. Большинство семей предпочли символически угостить самых ближайших соседей.