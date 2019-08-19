Умер татарский правозащитник Ильмир Имаев

В субботу, 17 августа, в Украине умер татарский политический эмигрант и правозащитник Ильмир Имаев, сообщает официальный ресурс движения «Свободный Идель-Урал».

Ильмир Имаев был известным в Татарстане блогером и правозащитником. Он был осужден Вахитовским районным судом города Казани 18 декабря 2014 года к 3,5 годам колонии-поселения за освещение преступлений, совершавшихся российскими силовиками в отношении мусульман Закамья. Его обвинили в принадлежности к запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир, хотя членом этой партии он никогда не был. Практически весь срок он отбыл в суровых условиях карцера, штрафного изолятора и помещения камерного типа, стойко перенося все трудности.

Имаев регулярно публиковал новости о деле «Чистопольского джамаата» в соцсети.

После освобождения в июле 2017 года он выехал в Украину и обратился к миграционной службе с заявлением о предоставлении убежища. Живя во Львове, Имаев защищал в судах интересы татар, башкир и других беглецов из России, ищущих убежища в Украине. Он остро критиковал Госмиграционную службу и Генеральную прокуратуру Украины, обвиняя их в сотрудничестве с Россией. Также он говорил о многочисленных обращениях украинской прокуратуры в суды с ходатайствами об экстрадиционном аресте просителей убежища. По мнению Имаева, документы, предоставляемые российскими спецслужбами, содержат признаки фальсификации и фабрикации уголовных дел, а украинская прокуратура закрывает на это глаза или пытается представлять интересы ФСБ в украинских судах.

В марте 2018 г. Ильмир Имаев поддержал инициативную группу по созданию общественного движения «Свободный Идель-Урал» и посетил учредительную пресс-конференцию движения в информационном агентстве «Главком» (Киев).

Даже последние часы своей жизни он провел защищая блогера Махмуда Холдарова, которому грозит экстрадиция в Кыргызстан.

Да смилуется над ним Аллах, да простит его грехи и да введет в Сады Рая.