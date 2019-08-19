Кашмир: 4000 арестованных с момента отмены автономии

Индийский судья, давший интервью агентству AFP на условиях анонимности, сказал, что по меньшей мере 4000 человек были арестованы в управляемом Индией Кашмире в соответствии с Законом об общественной безопасности - противоречивым законом, который позволяет властям заключать в тюрьму кого-либо на срок до двух лет без предъявления обвинения или суда.

«Большинство из них были вывезены из Кашмира, потому что в тюрьмах здесь уже не осталось места», - сказали в магистрате, добавив, что были вынуждены использовать выделенный спутниковый телефон для передачи данных от коллег по всей территории Кашмире, на фоне отключения связи.

Между тем индийские власти вновь наложили ограничения на передвижение в основных районах Сринагара после жестоких ночных столкновений между жителями и полицией, в результате которых были ранены десятки человек.

Два высокопоставленных правительственных чиновника сообщили агентству Reuters, что по меньшей мере два десятка человек были доставлены в больницы с травмами.

Пакистан тем временем заявил, что индийские войска обстреляли его территорию, из-за чего погибли два мирных жителя и был ранен еще один.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что жертвы среди гражданского населения произошли в воскресенье из-за «неспровоцированных нарушений прекращения огня» Индией в приграничных деревнях Хот-Спринг и Чирикот.

Министерство сообщило, что Пакистан вызвал индийского дипломата и выразил протест в связи с продолжающимися нарушениями режима прекращения огня, которые «представляют угрозу для мира в регионе».