В самом бедном регионе Индонезии разразилось папуасское восстание

Крупные демонстрации в индонезийском регионе Западное Папуа обернулись насильственными действиями, так как тысячи демонстрантов, возмущенные предполагаемым насилием со стороны полиции по отношению к этническим папуасским студентам, жгли общественные объекты и перекрыли дороги.

В столице провинции Западное Папуа Маноквари протестующие сожгли здание парламента и местные магазины, согласно сообщениям полиции и поступающим оттуда фото-материалам.

Также было сожжено здание, ранее занимаемое губернатором провинции Западная Папуа Доминггусом Мандаканом, сообщил представитель национальной полиции Индонезии Деди Прасетио.

Пока не поступало каких-либо непосредственных сообщений о жертвах. Демонстрации все еще продолжаются.

«На данный момент мы все еще сосредоточены на сборе данных о жертвах и пытаемся успокоить массы», - говорит Прасетио.

На фотографиях видно, что демонстранты, в том числе многие молодые студенты, машут флагом «Утренняя звезда», который папуасы считают своим символом самоуправления.

«Мы не бело-красные, мы утренняя звезда», - кричали протестующие, имея в виду индонезийский флаг и папуасское знамя. Между тем лица, несущие этот запрещенный флаг, могут подвергнуться аресту и тюремному заключению на срок до 15 лет.

Также сообщается о демонстрациях в городе Джаяпура, столице и крупнейшем городе Папуа, самой восточной провинции страны. Сотни людей на своих мотоциклах присоединились к акции протеста.

СМИ также сообщают, что разгневанные демонстранты насильственно снесли индонезийский флаг возле офиса губернатора провинции Папуа Лукаса Энембе.

Западный регион Папуа в Индонезии разделен на две провинции: Западную Папуа и Папуа.

Демонстрация в понедельник вспыхнула после ареста на прошлой неделе этнических папуасских студентов, живущих в Сурабае и Маланге на острове Ява.

Студентов обвинили в том, что они бросили индонезийский флаг в канализацию - обвинения, которые они отвергают в интервью местным СМИ.

В ответ на жалобу, полиция закрыла общежитие папуасских студентов и применила слезоточивый газ, чтобы выгнать из их комнат.

Индонезийский новостной сайт Tirto и другие новостные агентства сообщили, что студенты были подвергнуты расовому насилию. По сообщениям, полиция обзывала их "обезьянами".

Студенты были освобождены из-под стражи в воскресенье. Но к тому времени напряженность уже возросла: Национальный комитет Западного Папуа (KNPB) призывает папуасов присоединиться к протесту против правительства.

Напомним, что этот регион был голландской колонией до начала 1960-х годов, когда Индонезия взяла его под свой контроль, закрепив свое правление с помощью последующего спорного референдума.

Правительство в Джакарте утверждает, что регион Западного Папуа, который занимает западную часть острова Папуа-Новой Гвинеи, является индонезийским, поскольку он был частью Голландской Ост-Индии, которая составляет основу современных границ страны.

С тех пор продолжается вооруженный мятеж коренных папуасов, которые в настоящее время составляют около половины населения, после многих лет миграции людей из других частей Индонезии.

Западное Папуа - самый бедный регион в стране, и из него постоянно поступают сообщения о нарушениях прав человека.

В декабре в провинции также вспыхнуло насилие, в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек и начались военные действия.

Около 35 000 гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома, поскольку силы безопасности пытаются изгнать мятежников из лесных гор.