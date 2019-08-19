Омар аль-Башир предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывший президент Судана Омар аль-Башир предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщает Al-Jazeera.

Свергнутому лидеру, суд над которым начинается в понедельник, предъявлены обвинения в «хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков».

Суд над Баширом происходит на фоне внутриполитической борьбы в стране за создание суверенного совета, первого шага после знаменательного принятия переходной конституции. В субботу лидеры протеста и военные подписали окончательное соглашение о разделении власти, что готовит почву для перехода к гражданскому правительству.

Напомним, что Аль-Башир захватил власть в результате военного переворота 30 июня 1989 года и оставался на своем посту до 11 апреля 2019 года, когда он был свергнут и арестован вооруженными силами.

Его падение было вызвано протестами тысяч суданцев из всех слоев общества, которые выходили на улицы в течение четырех месяцев, чтобы потребовать отставки Аль-Башира.

Демонстрации разразились из-за роста цен на продукты питания, прежде чем они превратились в более широкие требования политических перемен, став кульминацией многолетнего гнева по поводу давней коррупции и репрессий.

Прокуроры также открыли другие уголовные расследования против Аль-Башира, в том числе по обвинению в отмывании денег, финансировании «терроризма» и «приказе убивать протестующих» - последнее является преступлением, которое влечет за собой смертную казнь в Судане.

В преддверии судебного разбирательства директор Amnesty International по Восточной Африке Джоан Ньянюки заявила: «Хотя этот процесс является позитивным шагом по привлечению к ответственности за некоторые из его предполагаемых преступлений, он остается в розыске за отвратительные преступления, совершенные против суданского народа».

За время своего пребывания в должности Аль-Башира Судан прошел через несколько конфликтов. Сам лидер был объявлен в розыск Международным уголовным судом (МУС) за предполагаемые злодеяния в Дарфуре. Он также был последним человеком, который возглавил объединенный Судан до независимости Южного Судана в 2011 году.