Кабульская резня: 63 человека погибли в результате теракта на свадьбе

В столице Афганистана жертвами теракта в одном из домов торжеств стали по меньшей мере 63 человек, в том числе 14 членов одной семьи.

В числе погибших много женщин и детей, ранения получили около 200 человек. Большинство гостей были шиитами.

Представитель правительства Афганистана Феруз Бешари сообщил, что кровавый теракт произошел в Шестой зоне безопасности Кабула. Взрывное устройство в доме торжеств «Касри Дубай» привел в действие смертник, приблизившийся к сцене, где играли музыканты. Мощный взрыв прогремел в 22.40 по местному времени.

Представитель администрации президента Афганистана Садык Сыддыки решительно осудил действия террористов. Сыддыки назвал теракт в Кабуле «атакой на весь афганский народ».

Субботний теракт в Кабуле стал самым кровавым с начала текущего года. Движение «Талибан»* осудило теракт, а ответственность на себя взяли террористы из ИГИЛ*.

В связи с трауром правительство отменило многие мероприятия, приуроченные к празднованию 100-летия независимости Афганистана. Впрочем, еще до субботней трагедии многие афганцы сомневались, что сейчас подходящее время для празднования независимости — страна по прежнему раздираема кровопролитной гражданской войной, в стране присутствуют 14 000 иностранных солдат, а правительство в Кабуле зависит от иностранной помощи.

* - запрещены в РФ