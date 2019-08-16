Таджикского оппозиционера собирается депортировать из России на родину

ФСБ России начала подготовку к депортации таджикского оппозиционного активиста Исмоила Холова, объявленного Таджикистаном в международный розыск за связи с оппозиционной «Группой 24», сообщает «Фергана» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

Как передает издание это уже вторая попытка таджикских властей заполучить Холова. В 2011 году он переехал в Ивановскую область, здесь у него жена Дилафруз, 17-летний сын Изатулло, и три дочери — 15-летние Зухра и Фотима и 9-летняя Рохила (все имеют российское гражданство). В 2012 году Холов получил вид на жительство в России сроком до 2022 года.

Он был задержан в 2015 году в Москве по запросу Таджикистана и провел полгода в СИЗО, но в 2016 году Генпрокуратура отказала в экстрадиции. Теперь, по словам его адвоката Ирины Соколовой, экстрадиции пытается добиться «ФСБ руками МВД».

В 2018 году МВД аннулировало Холову вид на жительство, ссылаясь на некий служебный документ ФСБ, где говорится, что ему до 2057 года закрыт въезд в Российскую Федерацию. На основании этого решения Холову отказали в получении гражданства и начали процедуру депортации. Спецслужба отказалась объяснять адвокату «Мемориала», почему Холову запретили въезд в страну, назвав эти сведения секретными.

Таджикистанец попытался оспорить это решение сначала во Фрунзенском районном суде города Иваново, затем в Ивановском областном суде, но везде получил отказ и отправил кассацию в Верховный суд, который 9 августа оставил решение первой инстанции без изменений. Действие решения о депортации приостановлено до вступления в силу решения суда.

По словам адвоката «Мемориала», ивановский суд фактически признал «неограниченное право ФСБ принимать любые решения по своему усмотрению», поскольку в решении говорится, что «суд не вправе проверять целесообразность оспариваемого решения, принятого ФСБ РФ в пределах своего усмотрения в соответствии с компетенцией, предоставленной действующим законодательством».

Защита Холова готовит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушение со стороны ФСБ статей 2 («Право на жизнь»), 3 («Запрет пыток») и 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Конвенции основных свобод и прав человека.

Холов был объявлен в розыск по подозрению в связях с «Группой 24», которая признана в республике экстремистской. Таджикистанец отрицает, что состоит в этой группе, и уверен, что обвинения в связях с ней будут использовать для давления на любых инакомыслящих. Холов открыто критикует режим в Таджикистане, называя его «диктаторским» и «вредным для народа», и уверен, что его на родине ждут арест, пытки с целью выбить признательные показания и оговорить невинных людей.

Поводом для возбуждения дела, по мнению Холова, стали его высказывания в 2015 году на канале «Новый Таджикистан 2» в мобильном приложении Zello. Он тогда заявил, что «нормально жить в Таджикистане невозможно, так как 23 года страной руководит Эмомали Рахмон», и раскритиковал экономическую отсталость республики, антимусульманскую политику, выражающуюся в бритье бород, гонениях на мечети, запретах на хиджаб и совершение хаджа для лиц, не достигших 35 лет.

Между тем сейчас еще и власти Польши готовят к экстрадиции другого оппозиционера из «Группы 24» Мустафо Хаётова, который уже больше месяца держит голодовку, протестуя против этого решения.

Напомним, что ранее российские спецслужбы передали Таджикистану ряд других диссидентов, в том числе Наимджона Самеева и Шарофиддина Гадоева. История с последним вызвала международный скандал, поскольку выяснилось, что возвращение, которое власти Таджикистана попытались представить как добровольное, было похищением, спланированным с участием российских спецслужб. После вмешательства правозащитных организаций и СМИ Гадоева пришлось отпустить в Европу.