Китайским направлением в Совбезе США будет заниматься этническая уйгурка

Администрация президента США назначила уйгурку Эльнигар Ильтебир (Elnigar Iltebir) директором департамента Китая в Совете национальной безопасности. Издание Foreign Policy считает, что данное решение является символическим шагом, который может повлиять на переговоры и отношения между американскими и китайскими властями.

Ильтебир (на фото она слева, рядом с сестрой Эльдидар, на митинге протеста у китайского посольства в Вашингтоне, 7 июля 2009 года) училась в Университете Джорджа Вашингтона и в Школе государственного управления Гарвардского университета. В 2015 году в университете Мэриленда защитила докторскую диссертацию в сфере международной безопасности и экономической политики.

На новом посту Ильтебир будет отвечать за политику США на китайском направлении, которое является приоритетным для администрации президента Дональда Трампа. В частности, она будет курировать вопросы, связанные с торговлей, вооруженными силами и правами человека.

Семья Ильтебир родом из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Ее отец является известным уйгурским интеллектуалом.

Шон Старрс, доцент кафедры международных отношений в Университете Гонконга, сказал, что назначение Ильтебира стало еще одним способом усилить общее давление на Китай и указать на изменение позиции внешней политики США в отношении Китая.

«Часть платформы Трампа говорит, что все предыдущие президенты были слишком доброжелательны к Китаю, и поэтому администрация Трампа занимает более конфронтационную позицию по отношению к Китаю - назначение уйгурской женщины-академика, безусловно, является частью этого», - сказал Старрс, отметив, что этим шагом скорее всего руководили ястребиные члены правительства США, а не сам Трамп.

«Символизм ее этнической идентичности сам по себе - вызов для Китая».