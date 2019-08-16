В Малайзии хотят допросить Закира Наика

Правительство Малайзии объявило, что оно вызовет на допрос индийского проповедника Закира Наика из-за противоречивых заявлений, которые он сделал об этнических меньшинствах в стране. Как раз сейчас премьер-министр Махатхир Мохамад и его кабинет в условиях спорных дебатов рассматривают варианты его возможной депортации.

В четверг министр внутренних дел Мухиддин Ясин заявил, что полиция допросит Наика после его высказываний о малайзийцах китайского и индуистского происхождения.

Мухиддин выступил с заявлением после того как сингапурская газета The Straits Times сообщила, что члены кабинета Махатхира договорились во время встречи в среду, что Наик должен покинуть страну.

Полиция также подтвердила, что Наик находится под следствием, добавив, что в агентство поступило не менее 115 жалоб на проповедника. Когда Наик появится на допросе не сообщается.

Государственное информационное агентство «Бернама» цитирует директора Отдела уголовных расследований Датука Хузира, который говорит, что дело Наика расследуется «из-за умышленного оскорбления с намерением спровоцировать нарушение мира».

Согласно сообщениям, полиция также предупредила Найка, чтобы он не выступал на трехдневной конференции для новообращенных мусульман, начинающейся в пятницу.

Со своей стороны, Мухиддин сказал, что правоохранительные органы «без колебаний предпримут судебные иски против тех, кто угрожает гармонии и общественному порядку в стране».

«Я хочу обратить внимание на тенденцию различных партий, которые распространяют фальшивые новости и делают расистские заявления, не принимая во внимание чувствительность людей в этой многорасовой стране».

«Расследования продолжаются», - сказал Мухиддин, добавив, что некоторые другие люди также подвергаются допросам, а некоторые в настоящее время находятся под наблюдением.

Напомним, Наик, гражданин Индии, получил от прежнего правительства право на постоянное жительство в Малайзии. Он был вынужден покинуть Индию в 2016 году, заявив, что индуистское националистическое правительство премьер-министра Нарендры Моди занимается преследованиями людей на религиозной почве.

Конфликт в Малайзии возник в последние дни после того, как Наик предложил в видеообращении, что этнические китайские меньшинства должны уйти первыми, имея в виду призывам о его изгнании. Он называл этнических китайцев «гостями».

Он также сказал, что индуистские меньшинства в Малайзии более лояльны премьер-министру Индии, чем их собственному премьер-министру.

Наик обвинил СМИ в неверной интерпретации его слов, но его комментарии быстро распространились, доминируя в политической дискуссии в стране в течение нескольких дней.

В своем последующем заявлении, опубликованном в четверг, он сказал, что «кампания против него» в настоящее время идет полным ходом и обусловлена «политическим мотивом».

Абдул Хади Аванг, президент Пан-Малайзийской исламской партии, выступил в защиту Наика, заявив, что «мусульмане обязаны защищать свою религию и своих проповедников».

Ник Мохамад Абдух Ник Абдул Азиз, представитель парламента и член той же партии, также сказал, что «ни один мусульманин не будет счастлив», если Наика «выгонят из страны, если только он не лицемер и не большой грешник».

Между тем, с момента прибытия в Малайзию, Наик создал сеть лояльных сторонников. На прошлой неделе он выступил перед десятками тысяч людей на публичной лекции в штате Келантан, где он получил воодушевляющий прием.

Также в четверг местное правительство Саравака, по сообщениям, запретило Наику въезд в восточный штат.

Местная пресса цитирует слова заместителя главного министра Саравака Джеймса Джемута Мазинга о том, что высказывания Наика могут представлять «потенциальную угрозу этнической и религиозной гармонии» в штате.