Президент Индонезии официально предложил перенести столицу страны

Президент Индонезии Джоко Видодо официально предложил парламенту план переноса столицы страны из Джакарты, на людном острове Ява, в Калимантан на острове Борнео.

Видодо, также известный как Джокови, выступил с этим предложением в парламенте, за день до того, как страна отмечает 74-ю годовщину независимости.

«Настоящим прошу вашего разрешения перенести нашу национальную столицу в Калимантан», - сказал Видодо, который будет приведен к присяге на второй срок в октябре после победы на апрельских выборах.

«Столица является не только символом национальной идентичности, но и отражением прогресса нации. Это необходимо для достижения экономического равенства и справедливости», - сказал он, не уточнив точное местоположение новой столицы.

Склонная к наводнениям и быстрому затоплению из-за неконтролируемого забора подземных вод, Джакарта - это типичный азиатский мегаполис, скрипящий под тяжестью дисфункции.

По данным правительства, только четыре процента сточных вод Джакарты очищаются, загрязняя реки и подземные воды, которые снабжают город.

По оценкам, заторы на дорогах обходятся экономике в 6,5 млрд долларов в год.

Улучшение неадекватной инфраструктуры в стране с населением в 260 миллионов человек было предвыборным обещанием Видодо, которое помогла ему выиграть второй срок на выборах в начале этого месяца.

Население Джакарты составляет около 30 миллионов человек.

В апреле министр планирования Бамбанг Броджонегоро заявил, что для новой столицы потребуется площадь от 30 до 40 тысяч гектаров, а население ее составит от 900 до 1,5 миллионов человек.

«Это большая работа, которую невозможно сделать всего за один год, она может занять до 10 лет», - сказал он тогда.