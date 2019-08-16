Пилот-мусульманин стал героем "чуда на кукурузном поле"

Вчерашней новостью номер 1, по крайней мере в России, стало «чудо на кукурозном поле» - жесткая посадка пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Москвы в Симферополь, в открытом поле. Оба двигателя самолета отказали из-за того, что воздушное судно столкнулось со стаями птиц, и более того, начался пожар.

В экстремальной ситуации, грозившей гибелью 226 пассажирам, не считая членов экипажа, командир воздушного судна Дамир Юсупов и его коллега Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет.

Судно приземлилось на кукурозном поле в Подмосковье, примерно в километре от аэропорта Жуковский. Десятки человек незначительно пострадали, но все же все живы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что трагедии удалось избежать благодаря фантастическому мастерству и выдержке экипажа.

А главным героем этого «чуда на кукурузном поле» (так его называют по аналогии с «чудом на Гудзоне», когда американский пилот посадил в похожей ситуации самолет на воду) соблюдающий мусульманин Дамир Юсупов. О его биографии сейчас пишут многие СМИ, отмечают что он стал профессиональным летчиком после 30 лет, а до этого работал юристом. Возил чартерными спецрейсами хоккейную команду «Ак Барс» и футбольную команду «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию. Интересно, что в Сызрани он был заместителем руководителя городской автономии татар.

Ну а мусульмане, лично знающие Дамира, отмечают его как хорошего и практикующего брата. Мусульманский блогер Расул Тавдиряков отмечает:

«- Сейчас пишут, что он из Екатеринбурга, но в действительности он родом из Сызрани Самарской области. Насколько я знаю, он верующий человек. Ходил в мечеть, и у себя на родине даже руководил пятничной молитвой в одной сельских мечетей.

Когда он сдавал экзамены в летное училище в Ульяновске, то останавливался в мечети.

Что касается ситуации, то это конечно прекрасно, что Дамир проявил профессиональные качества, не растерялся и спас пассажиров. Думаю, то, что он был верующий помогло ему. Ему помогла вера в свои силы, самообладание, и вера в то, что Всевышний его не оставит. В действительности, он совершил своего рода чудо, что смог в таких сложных с условиях совершить посадку...».

Абдулла хазрат, имам мечети в Новом Городе (Ульяновск):

«Дамира Юсупова я знаю давно. Это очень порядочный человек, я не сомневался, что, попав в подобную ситуацию, выведет самолет. Я позвонил ему, поздравил его.

Как человек он отличается порядочностью, пунктуальностью.

Его отец также был пилотом, поэтому Дамир всегда тянулся к небу. Он приходил, советовался, говорил, что любит самолеты. Это его, и он любит самолеты.»

Что же, от себя пожелаем ему благого успеха в делах и награды от Всевышнего.