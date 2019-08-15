Израиль разрешил открыть школу в "незаконной" бедуинской деревне

Израильские власти, наконец, позволят палестинским гражданам-бедуинам в деревне Рахма иметь свою начальную школу «после 13 лет гражданской борьбы», сообщает «Гаарец».

Жители Рахмы - непризнанной деревни на юге страны - сообщили израильскому земельному управлению, что в ближайшие недели будет открыта школа для их детей.

Однако школа будет «построена из мобильных домов, потому что государство не согласится строить какие-либо новые здания в непризнанных деревнях».

Десятки непризнанных деревень усеивают Негев из-за отказа израильских властей на протяжении десятилетий легализовать давние нееврейские общины.

По словам «Гаарец» - «начальная школа будет создана в огневой зоне недалеко от города Негев Йерухам, где регулярно проводятся израильские военные учения. Три недели назад израильские силы обороны согласились отказаться от небольшой части зоны обстрела, чтобы построить школу».

Власти заявили, что школа откроет свои двери в начале следующего учебного года.

В деревне проживает около 850 жителей, и до сих пор деревенские дети были вынуждены ездить в школы в деревнях, расположенных в 26 километрах. У Рахмы есть дошкольное учреждение, результат отдельной юридической битвы десять лет назад, после того, как Израиль разрушил предыдущее дошкольное учреждение.

«Несмотря на предстоящее создание школы, будущее деревни неясно», - пишет «Гаарец», поскольку израильские власти недавно «отказались от плана по созданию новой общины для жителей». Вместо этого жителям было предложено «переехать в другие сообщества».