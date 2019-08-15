Кашмирский конфликт: ОИС выразила обеспокоенность

Организация исламского сотрудничества (ОИС) выразила обеспокоенность по поводу сообщений о том, что Индия заблокировала мусульманам в оккупированном Кашмире осуществление их религиозных свобод. Эта политика, по словам ОИС, оскорбляет мусульман всего мира.

В своем заявлении в среду организация из 57 членов заявила, что ей стало известно об «ограничении религиозных свобод мусульман Кашмира в оккупированных Индией Джамму и Кашмире».

Это включает в себя установление «полной блокады» этого района «даже в благословенное время Ида», а также «запрет собраний в честь Ид аль-Адха», сказали в ОИС.

«Отрицание религиозных прав представляет собой серьезное нарушение международного права прав человека и является оскорблением для мусульман всего мира», - заявила группа.

Однако, это заявление ОИС не впечатлило даже самих кашмирцев.

Идриса Пандит, академик из Кашмира, говорит что, хотя это и верно, что мусульмане в Кашмире не сталкивались ранее с такими жесткими религиозными ограничениями, ОИС «лицемерно говорит о религиозной свободе, в то же время молчит о вопросах, касающихся жизни и достоинстве».

«Очень, очень постыдно - всем странам, входящим в ОИС, - за то, что они продолжают молчать об этом серьезном гуманитарном кризисе, который разворачивается у них на глазах», - говорит Пандит.

Ухудшение религиозной свободы в Индии привлекает внимание на международном уровне, и в нескольких докладах указывается на рост числа злоупотреблений в отношении религиозных меньшинств, включая запугивание, линчевание и предрассудки.

В июне 2019 года в докладе Государственного департамента США о международной религиозной свободе говорится, что нападения на религиозные меньшинства в Индии часто сопровождались предполагаемым соучастием сотрудников правоохранительных органов.

В среду ОИС также призвала международное сообщество помочь разрешить кризис в Кашмире.

«ОИС также призывает международное сообщество, в том числе Организацию Объединенных Наций и другие соответствующие органы, активизировать усилия по урегулированию спора в Джамму и Кашмире путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении группы.

Тем не менее, Индия утверждает, что Кашмир это ее внутреннее дело.

Правозащитные организации же сообщают, что около 70 000 человек были убиты в ходе конфликта в регионе с начала мятежа в 1988 году, а еще 7 000 человек пропали без вести.