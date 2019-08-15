Малайзийские министры хотят, чтобы Закир Наик покинул страну

Кабинет министров Малайзии обсудил вопрос о постоянном пребывании индийского мусульманского проповедника Закира Наика. Как минимум четыре министра требуют его изгнания за якобы высказанные расистские замечания, которые очень чувствительно воспринимаются в такой мультикультурной стране, как Малайзия.

Наик, который прожил в Малайзии около трех лет, подвергся резкой критике за свои недавние комментарии о том, что у индусов в Малайзии «в 100 раз больше прав», чем у мусульманского меньшинства в Индии, и что они иногда верят в правительство Индии больше, чем в малазийское.

«Мы выразили свою позицию, согласно которой необходимо принять меры и больше не позволять Закиру Наику оставаться в Малайзии», - заявил министр связи и мультимедиа Гобинд Сингх Део.

«Премьер-министр принял к сведению нашу озабоченность. Мы предоставили ему возможность рассмотреть позицию и как можно скорее решить, что будет сделано для решения проблемы», - добавил он.

Министр человеческих ресурсов Малайзии М. Куласегаран сказал, что комментарии Наика могли быть направлены на создание раскола в нации, чтобы завоевать благосклонность мусульман.

Он сказал, что Наик не заслуживает статуса постоянного жителя.

Министр водных, земельных и природных ресурсов Ксавье Джаякумар заявил, что если Малайзия проигнорирует заявления Наика и позволит ему остаться в Малайзии, это приведет к «потенциальному расовому и религиозному разделению».

«Нам не нужно, чтобы такие лица делали крамольные заявления с намерением вбить клин между мусульманами и немусульманами в Малайзии», - сказал Джаякумар.

Сам Закир Наик не облегчает работу. Помимо индуистов неделю назад он прошелся по другому очень чувствительному меньшинству для Малайзии — этнических китайцев. Наик справедливо указал, что большинство китайцев в Малайзии это такие же мигранты как и он сам.

«Знаете, кто-то называл меня гостем. Поэтому я сказал, что раньше меня были китайцы. Если вы хотите, чтобы новый гость ушел первым, попросите сначала уйти старого гостя», - сказал Наик.

«Китайцы здесь не рождаются, большинство из них. Может быть, новые поколения, да», - сказал Наик во время диалога 8 августа в штате Келантан.

Самый молодой министр Малайзии Сайед Саддик Абдур-Рахман поддержал призывы депортировать Наика, сказав, что «с нас хватит».

«Я знаю многих китайцев и индийцев, которые готовы умереть за эту страну, которую они любят. Смешно даже думать, что мои друзья не-малайцы - мои гости», - сказал Сайед Саддик, министр по делам молодежи и спорта.

На вопрос журналистов, поддержал ли он призывы трех других министров с просьбой о депортации Наика, министр ответил: «Да».

«Атака на наших китайских и индийских братьев и сестер - это атака на всех малазийцев», - добавил он для СМИ.

В среду в малайзийском твиттере хэштег #ZakirNaik вышел на третье место, что подтверждает лишний раз, насколько горячую тему он задел.

И все же, несмотря на осуждение нескольких министров и многих общественных деятелей, конечное слово за премьер-министром Махатхиром Мохаммедом. А он, как мы уже сообщали, очень не хочет депортировать Наика обратно в Индию, где его ждет смерть. Сейчас премьер-министр оказался перед сложнейшим моральным и политическим выбором — с одной стороны ему важно сохранить единство малайзийской политической нации, которая — нравится нам это или нет — состоит из значительного числа индусов и китайцев. С другой стороны, как мусульманин и ветеран политического исламского движения, он не может игнорировать чувство мусульманского братства, Уммы.

Вероятно, сейчас Махатхир будет искать возможности для наилучшего в его ситуации решения — спокойного выезда Наика в третью страну, где у него не будет проблем с властями. До очередных комментариев, естественно.

В целом история показательна, она иллюстрирует, какой выбор стоит у мусульманских политиков, когда им приходится учитывать национальные интересы с одной стороны, и не забывать о мусульманском братстве с другой. И это далеко не самый сложный вопрос надо сказать.

Ну и напоследок, хотим обратить особое внимание всех тех братьев и сестер, которые переселяются в другие страны, в том числе мусульманского мира, будь-то Малайзия, Турция или какая-либо другая страна. Люди, которые встречают вас с распростертыми объятиями на своей земле, скорее всего делают это из искреннего чувства мусульманского братства и гостеприимства. Но учтите, что ваши слова и дела могут легко поставить ваших радушных хозяев в ситуацию, подобную той, в которой оказался Махатхир. И далеко не факт, что в такой ситуации они выберут вас, а не спокойствие и стабильность в своей стране.

Поэтому будьте всегда предельно аккуратными, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране пребывания и ситуацию с меньшинствами, даже если ваши местные друзья вокруг не стесняются в выражениях. Взвешивайте несколько раз свои слова и задумывайтесь, так ли нуждаются местные в ваших комментариях, будет ли из этого польза. В конце концов, мы живем не в Медине времен Посланника Аллаха, мир ему, а всего лишь в современных национальных государствах.