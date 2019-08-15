"Никаких переговоров, пока сепаратисты не отдадут Аден"

Высокопоставленный йеменский чиновник из правительства Хади заявил, что южные сепаратисты, поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами, должны покинуть районы, которые они захватили в южном портовом городе Аден, прежде чем международно признанное правительство вступит с ними в переговоры.

Заместитель министра иностранных дел Мухаммад Абдуллах аль-Хадрами в среду призвал Южный переходный совет (ЮПС), который добивается отделения юга страны, сдать оружие правительству изгнанного президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

Напомним, что на прошлой неделе «Пояс безопасности», ополчение, связанное с ЮПС, захватил правительственные военные базы, фактически установив контроль над городом после четырехдневных столкновений с силами, лояльными Хади.

По данным ООН, в результате боевых действий погибли до 40 человек и ранены еще 260 человек. Но Международный комитет Красного Креста заявил в понедельник, что клиники в Адене сообщили о «десятках погибших» и сотнях раненых.

Аден был фактической столицей правительства Хади с тех пор, как повстанцы хуситы захватили столицу Сану в 2014 году.

Саудовская Аравия, которая возглавляет военную коалицию вместе с ОАЭ в борьбе с хуситами, призвала к встрече, чтобы обсудить Аден.

Абу-Даби повторил призыв Эр-Рияда к диалогу между враждующими сторонами Адена, но не стал просить южные силы, которые он финансирует и вооружает, передать контроль над городом Хади.

В понедельник на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом наследный принц ОАЭ шейх Мухаммад бен Заид ан-Нахайян призвал конфликтующие стороны "уделять первостепенное внимание диалогу и обоснованию интересов Йемена и его народа".

ОАЭ, которые недавно объявили о начале вывода войск из Йемена, вооружили и обучили около 90 000 союзных им бойцов на юге.

Посольство Йемена в Вашингтоне со ссылкой на министерство иностранных дел в среду приветствовало инициативу Саудовской Аравии по решению проблемы "переворота" в Адене.

Но, как говорится в твиттере посольства, сепаратисты "должны сначала взять на себя обязательство полностью вывести войска из районов, насильственно захваченных ЮПС, в последние несколько дней до начала любых переговоров".

ЮПС выразил готовность принять участие в переговорах, но не указал, что он готов к выводу, сообщили источники, близкие к движению.

Последние смертельные столкновения между номинальными союзниками высветили серьезный раскол, угрожающий открыть новый фронт в многолетнем и многослойном конфликте Йемена.

Ну и один примечательный факт, добавляющий штрихи к портрету южных сепаратистов. Как сообщает издание The Libya Observer вице-президент ЮПС Хани бин Брик заявил, что они поддерживают в ливийском конфликте Халифу Хафтара, и что они готовы послать ему свою «экспертизу», чтоб разобраться с «незаконными ополчениями», видимо имея в виду международно-признанное правительство национального единства.