Сирийские повстанцы сбили самолет режима

Военный самолет сирийского режима был сбит повстанцами в провинции Идлиб, когда поддерживаемые Россией асадитские силы приблизились к стратегически важному городу во время наступления на последний оплот оппозиции.

Хайат Тахрир аш-Шам, самая мощная вооруженная группировка в этом районе, заявила в среду, что ее бойцы сбили самолет "Су-22", взлетевший с авиабазы ​​в провинции Хомс.

В заявлении группы не говорится, как был сбит самолет.

Мухаммад Рашид из Фронта национального освобождения в Идлибе рассказал агентству «Анадолу», что истребитель был сбит зенитными подразделениями около города Аль-Тамана в южной части Идлиба.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что использовались тяжелые пулеметы.

Пилот, который катапультировался из самолета, попал в плен, сообщает СОПЧ. ПО неподтвержденным данным он попала в плен, это полковник сирийских ВВС.

Отмечается, что это первый сбитый самолет с начала наступления асадитов в регионе в мае.

Самолет был сбит возле Хан-Шейхуна, города, удерживаемого повстанцами, который подвергся зариновой газовой атаке два года назад, и в настоящее время обороняется от наступления сил режима.

Также в среду асадиты захватили новые территории у повстанцев возле Хан-Шейхуна, продвинувшись еще ближе на несколько километров к городу, который находится в руках оппозиции с 2014 года.

Командир повстанцев сообщил агентству Reuters, что Хан Шейхун находится в "большой опасности".

Напомним, что в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне были убиты десятки людей в результате асадитского нападения с использованием отравляющего газа, что побудило президента США Дональда Трампа приказать нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, откуда была совершена газовая атака.

Расследование, проведенное Организацией Объединенных Наций и Организацией по запрещению химического оружия, показало, что именно режим Башара Асада несет ответственность за эту атаку 4 апреля 2017 года. Дамаск отрицает использование такого оружия.