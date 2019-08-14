В Москве проходят обыски у правозащитников, помогавших крымскотатарским активистам

В Москве сотрудники ФСБ пришли в офис правозащитного проекта "Правовая инициатива". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря организации Ксению Бабич.

По словам Бабич, силовики не представились, заявив лишь, что у них есть постановление на обыск всего здания. Они отобрали у сотрудников "Правовой инициативы" телефоны, сфотографировали их паспорта и начали осмотр кабинета, где находится документация.​

Собственник помещения рассказал правозащитникам, что обыск проходит в соседнем офисе, который находится с ними на одном этаже и не относится к проекту.

Российские силовики пока не комментируют происходящее.

Как сообщает объединение "Крымская солидарность", "Правовая инициатива" оказывает юридическую помощь задержанным возле здания Верховного суда России крымскотатарским активистам.

Адвокаты Рустам Мацев и Ольга Гнездилова заявили, что подобные дела "имеют стратегическое значение".

"Мы посчитали нужным принять участие и довести дела по крымским татарам совместно с нашими коллегами из Крыма до рассмотрения в Европейском суде по правам человека, поскольку считаем, что в отношении крымских татар как минимум было допущено нарушение ст. 11 Конвенции. В том случае, если в апелляции отменят решения суда первой инстанции, то это могло бы дать надежду на здравый и осмысленный подход в судебной системе к сложившейся порочной практике", – отметили адвокаты.

Напомним, что российская полиция 11 июля в Москве задержала 45 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*. Активисты находились под зданием суда с плакатами «Наши дети не террористы», «Прекратите репрессии в Крыму».

18 крымскотатарских активистов оштрафовали на 20 тысяч рублей, еще троих на 15 тысяч рублей, а четверых – на 10 тысяч рублей.

"Правовая инициатива" действует с 2000 года. Проект занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженным конфликтом и операциями по противодействию терроризму, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза. Правозащитники представляют интересы пострадавших в Европейском суде по правам человека и занимаются делами из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, а также делами крымскотатарских активистов.

* - запрещены в РФ