Кемала Тамбиева оставили под стражей

Советский суд Махачкалы продлил на один месяц арест обвиняемому в финансировании терроризма бизнесмену Кемалу Тамбиеву, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По словам издания следователь и прокурор настаивали на необходимости продления меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Тамбиев якобы может скрыться от следствия за границей. Также было заявлено, что, оставаясь на свободе, Тамбиев может оказать давление на свидетелей и тем самым воспрепятствовать следствию.

На деле же следователь не привел ни одного основания, подтверждающее свои доводы, как отмечают адвокаты Тамбиева. Они просили суд отпустить его под домашний арест.

Тамбиев добавил еще, что он боится за свою безопасность в СИЗО. Он рассказал в суде, что следователь оказывает на него давление, что его сокамерников избивают, а также, что письма, в которых он пишет о ситуации в СИЗО, не доходят до адресатов.

Но суд занял сторону следователей.

Напомним, что Кемал Тамбиев - один из подозреваемых по делу дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, которого обвинили в финансировании терроризма с помощью заметок в газете. Тамбиев ранее заявлял в суде, что он дал показания против сотрудника газеты "Черновик" под пытками.