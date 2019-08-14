Судан страдает от сильных дождей и наводнений

Сильный дождь в Судане вызвал наводнение, в результате которого во вторник погибли по меньшей мере семь человек на юге страны, сообщает государственное информационное агентство Судана.

«Семь граждан погибли, двое ранены, и 10 деревень пострадали от дождя и наводнения в штате Джазира», - сказали в SUNA.

Ливни, которые уже несколько дней идут в некоторых районах Судана, разрушили сотни домов в столице страны Хартуме.

По меньшей мере шесть человек погибли за последнюю неделю в Джазире и в западном регионе Дарфур, где тысячи людей пострадали от наводнения.

Суданская ассоциация профессионалов заявила во вторник, что дожди в выходные вызвали наводнения, которые разрушили или повредили более 1300 домов на южной окраине города, где встречаются реки Белый и Голубой Нил.

В САП говорят, что наводнение может привести к эпидемическим заболеваниям и перегрузить санитарные службы.

Кадры, распространенные в Интернете, показывают, что паводковые воды отрезали дороги и сметают дома и вещи людей. Большие полосы сельскохозяйственных земель в этом районе были затоплены.

Военные правители Судана развернули войска, чтобы помочь людям справиться с наводнением. Министерство здравоохранения сообщило, что по меньшей мере 12 провинций пострадали от проливных дождей с начала этого месяца.