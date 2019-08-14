Кашмирские планы Индии разозлили Китай

Говоря о споре за Кашмир мы всегда вспоминаем Индию и Пакистан, а Китай рассматриваем лишь как стороннего третьего игрока, который не участвует непосредственно в самом территориальном конфликте. На самом деле мы просто забываем, что часть Кашмира контролируется именно Китаем.

Китай и Индия имеют давнюю историю территориальных споров вдоль их общей границы. Теперь Пекин говорит, что Индия подорвала территориальный суверенитет Китая, отменив статью 370 в одностороннем порядке.

С помощью множества правительственных указов индийское националистическое правительство начало крайне противоречивый процесс, уничтожающий весь юридический статус кво Кашмира.

Это одностороннее решение об отмене статьи 370 вызвало шок во всем мире и потрясло не только Пакистан, но и Китай.

На пресс-брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин сказал: «В последнее время Индия продолжает подрывать территориальный суверенитет Китая, изменяя в одностороннем порядке свое внутреннее законодательство. Такая практика неприемлема и не вступит в силу».

Но как Кашмир связан с Китаем?

Расположенный в живописных Гималаях, беспокойный регион Кашмир разделен между тремя странами: Индией, Пакистаном и — о чем часто забывают — Китаем.

В то время как Индия контролирует Джамму и Кашмир, который до сих пор был отдельным штатом с мусульманским большинством, Пакистан осуществляет контроль над двумя районами: Кашмир, управляемый Пакистаном, и Гилгит-Балтистан.

У Китая и Индии есть общая граница протяженностью 3500 км, а Пекин контролирует северо-западную часть Кашмира, называемую Аксай-Чин, про которую Нью-Дели утверждает, что она является частью контролируемой Индией провинции Ладакх.

В прошлом азиатские конкуренты вели прямые боевые действия из-за пограничных споров. В кровопролитной войне 1962 года Индия потеряла район Кашмир, называемый Аксай-Чин, который Пекин затем присоединил к своему Синьцзян-Уйгурскому автономному району.

Столкновения начались в 1958 году, когда Китай опубликовал карту, на которой плато Аксай-Чин было указано как часть его территории на западе.

Индия была категорически против этого, и спор перерос в полномасштабную войну.

10 октября того же года произошли ожесточенные бои, в результате которых погибли 25 индийских солдат и 33 китайских солдата. 20 октября китайские войска захватили индийские военные позиции в Аксай-Чине. В течение двух дней Китай захватил всю территорию.

После трехнедельного прекращения огня война возобновилась 14 ноября 1962 года, когда Индия напала на китайскую позицию в Уолонге. Сотни бойцов погибли.

Затем под международным давлением две враждующие стороны объявили о формальном прекращении огня 19 ноября.

Китай отошел к довоенным позициям за линией Макмагона, разделяющей две страны вдоль Аруначал-Прадеша. Линия прекращения огня стала известна как Линия фактического контроля (ЛФК).

В 1963 году Пакистан и Китай обменялись приграничными территориями. Другой участок Кашмира, называемый долиной Шакасгам, также попал в руки Китая.

Когда министр внутренних дел Индии Амит Шах ранее объявил резолюцию об изменениях в статье 370, он сказал: «Кашмир является неотъемлемой частью Индии, в этом нет никаких сомнений. Когда я говорю о Джамму и Кашмире, оккупированный Пакистаном Кашми и Аксай-Чин включены в него». Этот комментарий, естественно, привел в ярость Пекин.

Обе страны также находятся в ссоре из-за Аруначал-Прадеша: Индия считает этот район одним из своих северо-восточных штатов, в то время как Китай претендует на площадь около 90 000 квадратных километров, называя его частью южного Тибета.

Пекин всегда выражал свое недовольство тем, что индийские высокопоставленные лица посещают спорный район, заявляя, что никогда не признает чувствительный пограничный штат, и что Индии следует воздерживаться от любых действий, которые могут «усложнить пограничный вопрос».

В 2017 году индийские и китайские войска столкнулись из-за еще одного яблока раздора - плато Доклам, расположенного недалеко от перекрестка Сикким-Бутан-Тибет. На территорию претендуют как Китай, так и союзник Индии Бутан.

Спор начался в июне, когда китайские войска начали строительство дороги на плато, которая опасно приближает их к крошечному участку индийской земли, известной как «куриная шея», которая соединяет Индию с ее северо-восточными штатами.

Индия развернула войска, чтобы остановить проект. Дошло до рукопашных стычек, хотя настоящих боев все же не было. Кризис был предотвращен в августе, когда две ядерные страны отступили.

Индия также обеспокоена китайско-пакистанским экономическим коридором, который проходит через Гилгит-Балтистан, управляемый Пакистаном.

Хотя Пекин заявляет, что флагманский проект инициативы «Один пояс и один путь» является строго экономическим и не имеет каких-либо политических последствий, Индия считает, что она нарушает ее суверенитет.