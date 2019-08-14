Врачи Идлиба обвиняют Дамаск и Москву в авиаударах по больницам

Сирийские врачи из Идлиба, последнего оплота повстанцев в Сирии, обвиняют режим Башара аль-Асада и его российских союзников в намеренных авиаударах по больницам.

По их словам, координаты больниц были специально переданы Организации Объединенных Наций в рамках системы урегулирования конфликтов, чтобы та передала их России, Турции и США.

Идея обмена такой информацией состояла в том, чтобы защитить их от воздушных атак. Похоже, что это не удалось, говорит доктор Ясир аль-Самм, хирург, дежуривший в отделении неотложной помощи больницы Маарет аль-Нуман в Идлибе 10 июля, когда больница подверглась бомбардировке.

«Координаты больницы были переданы ООН и России, и я думаю, что это был неправильный шаг», - сказал он. «Потому что все больницы систематически подвергались нападениям со стороны россиян и сирийского режима во время войны».

Американская правозащитная организация «Врачи за права человека» (PHR), которая документирует ущерб, нанесенный медицинской инфраструктуре во время сирийской войны, заявила, что с тех пор, как сирийский режим и Россия начали наступление на районы, удерживаемые повстанцами в провинциях Идлиб и северной части Хамы, 29 апреля поступили достоверные сообщения о нападениях на 46 учреждений здравоохранения, из которых она полностью подтвердила 16.

Организация также заявляет, что с марта 2011 года по июль 2019 года было совершено 578 нападений на 350 отдельных медицинских учреждений, причем более 90 процентов было совершено «сирийским правительством и / или российским правительством».

Д-р Ясир и сотрудники других больниц, подвергшихся бомбардировке, а также местные жители не сомневаются, что их бомбили самолеты режима и России.

Между тем, 30 июля, после того как 10 из 15 членов Совета Безопасности ООН объявили демарш, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш санкционировал расследование нападений на гражданскую инфраструктуру, включая больницы, клиники и школы.

Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по оказанию чрезвычайной помощи, заявил, что расследование позволит выяснить, действительно ли GPS-координаты, предоставленные ООН России для обеспечения защиты больниц, использовались для нападения.

По словам Лоукока, важно знать, используется ли информация, передаваемая сторонам, «для защиты гражданских объектов от нападения или для нападения на них».

Он добавил: «Я попросил Российскую Федерацию уточнить, что она делает с информацией», предоставленной через систему устранения конфликтов.

Сюзанна Сиркин, директор по политике PHR, приветствовала расследование и 30 июля сказала СБ ООН: «PHR яростно повторяет наш призыв к Сирии и России немедленно прекратить нападения на больницы и другую жизненно важную гражданскую инфраструктуру».

По словам доктора Ясира, центральная больница Маарет аль-Нуман предоставляла медицинские услуги в районе, где проживает более миллиона человек. Хотя больница снова работает, страх перед новым нападением остается.