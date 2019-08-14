Малайзия решает судьбу популярного проповедника Закира Наика

Кабинет Малайзии в среду обсудит постоянное место жительство противоречивого индийского проповедника Закира Наика, сказал министр, который считает, что Наик должен вернуться в Индию, чтобы предстать перед судом по обвинениям в отмывании денег и разжигании ненависти.

Наик, который прожил в Малайзии около трех лет, подвергся резкой критике за свои недавние комментарии о том, что у индусов в Малайзии «в 100 раз больше прав», чем у мусульманского меньшинства в Индии, и что они иногда верят в правительство Индии больше, чем в малайзийское.

Национальность и религия являются очень чувствительными вопросами в Малайзии, где мусульмане составляют около 60 процентов из 32 миллионов человек. Остальные в основном это этнические китайцы и индийцы, большинство из которых являются индуистами.

Министр человеческих ресурсов Малайзии М. Куласегаран сказал, что комментарии Наика могли быть направлены на то, чтобы создать раскол в мультиэтничной нации, чтобы завоевать благосклонность мусульман.

Он сказал, что Наик не заслуживает статуса резидента и что этот вопрос будет обсуждаться кабинетом министров, который собирается в среду.

Наик, который неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения в Индии, отрицает обвинения Куласегарана и других в Малайзии. По его словам он наоборот имел в виду, что правительство Малайзии более справедливо по отношению к меньшинствам, чем правительство Индии.

«Моя похвала правительству Малайзии за его исламское и справедливое обращение с индуистскими меньшинствами перекручивается и искажается, чтобы использоваться в политических целях и создавать общественные разногласия», - сказал он в своем заявлении для журналистов в среду.

Государственное информационное агентство Малайзии "Бернама" процитировало во вторник поздно вечером премьер-министра Махатхира Мохамада, который сказал, что Наика нельзя отправить обратно в Индию из-за "страха быть убитым" там.

«Если какая-либо (другая) страна захочет принять его, это хорошо», - сказал Махатхир. Видимо, в этой ситуации, Махатхир действительно предлагает самый оптимальный вариант.

Национальная ассоциация патриотов, группа малайзийских военных и полицейских ветеранов, также осудила комментарии Наика, заявив, что многие этнические индийцы в Малайзии служили в силах безопасности страны.

В конце 2016 года Индия запретила создание Исламского исследовательского фонда Наика, обвинив его в том, что он помогает своим последователям «поощрять или пытаться пропагандировать чувства вражды, ненависти или злой воли между различными религиозными общинами и группами».