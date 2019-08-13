Украина упрощает получение гражданства для политически преследуемых россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения украинского гражданства.

В соответствии с указом, опубликованным на сайте президента Украины 13 августа, на украинское гражданство смогут претендовать граждане России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Кроме того, украинский паспорт смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые обеспечивали национальную безопасность и защиту Украины.

Напомним, что разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных Киеву государств, а также для тех, кто страдает в своих странах от нарушения прав и свобод, Зеленский поручил 18 июля. В тот же день президент Украины издал указ о принятии в гражданство Украины девяти человек.

Это произошло всего через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Таким образом, в ответ на раздачу российских паспортов жителям Донбасса Киев будет давать украинские паспорта российским оппозиционерам.