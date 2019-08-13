Кыргызстан запрещает алкогольные энергетики

В Кыргызстане решено запретить слабоалкогольные энергетические напитки. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, сообщает издание «Фергана».

Проект разработан во исполнение решения, принятого 25 июня на заседании комитета Жогорку кенеша (парламента) по экономической и фискальной политике. Сторонники запрета алкогольных энергетических напитков указывают на опасность опьянения в сочетании с потреблением тонизирующих веществ. В этом случае человек не засыпает, не чувствует уровень опьянения, склонен потреблять больший объем напитков и в конечном счете склоняется к противоправным действиям.

Авторы законопроекта ссылаются на ряд научных исследований, доказавших наличие перечисленных эффектов. Одно из них, проведенное американской организацией Monitoring the Future, показало также, что основные потребители таких напитков — молодежь. Потребление этой продукции достигает максимума в 21-22 года, к 30 годам постепенно снижаясь. Исследования также показали, что люди, пьющие энергетики, не только чаще потребителей обычного алкоголя совершают насилие, но и чаще сами становятся жертвами насилия.

Также авторы законопроекта указывают на зарубежный законодательный опыт. В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с 2010 года ввело запрет на продажу алкогольных напитков с кофеином. В России запрет на продажу алкогольных напитков с добавлением любых тонизирующих веществ был введен в 2017 году.