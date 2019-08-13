Драматический эффект: израильское реалити-шоу подбрасывало оружие палестинцам

В Израиле разразился скандал после того, как газета «Гаарец» сообщила, что телевизионное реалити-шоу о работе полиции в Иерусалиме сфабриковало факт обнаружения огнестрельного оружия в квартире палестинца.

Популярный документальный сериал «Иерусалимский район» разворачивается в священном городе, хотя большинство сцен было снято в оккупированном пригороде Восточного Иерусалима Иссавия.

В девятом эпизоде, показанном 23 июня, полиция совершает рейд в квартиру в Иссавии и находит спрятанное незаконное огнестрельное оружие. Тем не менее, «Гаарец» сообщил, что пистолет был подброшен полицией в квартире без ведома жителей.

Полиция принесла извинения Самеру Сулейману, чья квартира была подвергнута обыску, и который была показан на допросе перед камерой на предмет оружия, «найденного» у него в квартире (на фото).

Сын Сулеймана Салех ослеп на один глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией в Иссавии пять лет назад, когда ему было 11 лет. В конце концов и другой глаз Салеха оже перестал видеть.

Джон Браун с сайта «Местный звонок» (Local Call) сообщил, что первоначально полиция пообещала расследовать ослепление Салеха Сулеймана, но через год она стала отрицать, что какое-либо расследование в отношении поведения полиции имело место, и заявила, что такое расследование не планировалось вообще.

Новостной сайт Ynet сообщает, что еще три дополнительные сцены популярного документального сериала исследуются на предмет возможного сбора доказательств с целью создания драматического эффекта путем представления жителей Иссавии в качестве преступников.

Например в одной из сцен полиция «обнаружила» наркотики перед камерами, но на следующий день полиция сообщила, что наркотики не были найдены.

Сериал транслировался общественным вещательным агентством Kan 11, которое удалило все эпизоды со своего веб-сайта и канала в YouTube, а также объявило, что разорвет все связи с продюсерами сериала.