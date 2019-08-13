Британия не будет возвращать своих "детей ИГИЛ"

Дети британских членов «Исламского государства»*, которые имеют гражданство Великобритании, не будут возвращены в Великобританию из Сирии, так как их было бы слишком опасно спасать. Сообщают, что именно такое решение приняло правительство Великобритании.

Решение, принятое после межведомственного обзора, было одним из последних действий министра внутренних дел Саджида Джавида перед его назначением на должность канцлера в прошлом месяце, сообщает газета The Times.

Говорят, что Джавид решил, что слишком небезопасно направлять военный или гражданский персонал для спасения детей и несовершеннолетних из лагерей на севере Сирии.

Чиновники рассмотрели варианты, позволяющие родственникам, живущим в Великобритании, усыновлять детей, а также положения в системе опеки.

Однако возникли опасения, что родители, лишенные британского гражданства, могут использовать своих репатриированных детей для восстановления гражданства в соответствии с законами о правах человека.

О судьбе таких детей стали говорить после рождения и последующей смерти Джарраха, сына Шамимы Бегум, которая сбежала из Лондона вместе с двумя другими школьницами в возрасте 15 лет, чтобы присоединиться к ИГИЛ* в 2015 году.

Бегум, уже на значительном сроке беременности, была найдена в лагере беженцев в Сирии в феврале, где она умоляла позволить ей вернуться домой в Великобританию.

Джавид, однако, лишил ее гражданства, а оппозиционная Лейбористская партия описала последующую смерть ребенка как результат «жестокого и бесчеловечного» решения правительства.

Среди других организаций, которые критиковали этот шаг, был и фонд «Спасите детей», который заявил, что смерти можно было избежать.

По закону гражданство может быть изъято только у лиц с двойным гражданством, и если существует «риск для национальной безопасности», так как оставить лицо без гражданства является незаконным в соответствии с международным правом.

Джавид утверждал, что он не счиатает, будто лишение Бегум ее гражданства сделает ее лицом без гражданства, поскольку он полагает, что она имеет право на бангладешское гражданство.

Однако министр иностранных дел Бангладеш заявил, что Бегум может быть повешена по обвинению в терроризме, если она прилетит в Бангладеш.

Напомним, что около 900 британских граждан покинули Великобританию, чтобы присоединиться к ИГИЛ в Сирии и Ираке, из которых 400, как полагают, вернулись по состоянию на март этого года, сообщает The Times.

По словам издания, по меньшей мере 10 процентов были привлечены к ответственности, а около 150 умерли.

В апреле министр внутренних дел Сьюзен Уильямс заявила в письменном ответе, что «небольшому количеству» британских детей было разрешено вернуться в Великобританию в прошлом году через третьи страны.

Уильямс не сообщила больше ни о возрасте детей, ни о том, вернулись ли они с территории, контролируемой группировкой ИГИЛ.

Тем не менее, она сказала, что правительство придерживалось мнения, что оно не поставит под угрозу жизнь британских сотрудников, чтобы помочь тем, кто покинул Великобританию, чтобы присоединиться к «запрещенным террористическим группам».

* - запрещены в РФ