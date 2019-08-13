Индия: "теперь мы можем брать женщин из Кашмира"

Главный министр штата Харьяна на севере Индии, Манохар Лал Хаттар, в минувшую пятницу заявил, что люди говорят, будто теперь, когда особый статус Джамму и Кашмира был отменен, в штат могут быть привезены кашмирские женщины для женитьбы. Об этом сообщает издание Scroll.

«Мы принесли много схем, таких как «Бети Бачао Бети Падхао» (кампания правительства Индии, направленная на улучшение жизни девочек в Индии — прим.ГИ), - сказал Хаттар на мероприятии в Фатехабаде. Он говорил об успехе кампании. «Вы знаете, что Харьяна печально известна своим плохим соотношением полов и женскими самоубийствами, но мы начали кампанию, которая подняла наше соотношение полов с 850 до 933. Это большая работа социальных изменений».

«Все люди, как молодые, так и пожилые, понимают, как это [плохое соотношение полов] создаст проблему в будущем ... когда будет меньше женщин и больше мужчин», - добавил Хаттар. «Итак, наш [министр] Дханкар Джи сказал, что нам придется привезти девушек из Бихара. Сейчас некоторые люди говорят, что Кашмир открыт, значит мы также можем привезти девушек из Кашмира. Кроме шуток, если соотношение [пола] хорошо, тогда в обществе будет равновесие».

Другими словами, проблему нехватки женщин, вызванную во многом женоненавистнической индуистской культурой, функционеры хиндутвы хотят решить за счет кашмирских мусульманок.

И на самом деле это заявление министра Харьяна — далеко не единичный случай. Весь индийский интернет заполнен комментариями по поводу женщин Кашмира, вскрывая все самое мерзкое и больное, что имеется в индийском обществе, в особенности извращенные фантазии индуистских фундаменталистов о насилии в отношении мусульманских женщин.

«Поздравляю, Индия, теперь незамужние парни могут жениться на этих умных девочках из Кашмира спустя 370 лет», - звучит комментарий в твиттере.



Другой говорит: «Мечта каждого индийского парня прямо сейчас: 1. Участок в Кашмире 2. Работа в Кашмире 3. Брак с кашмирской девушкой».

В минувшую среду член правящей Бхаратия джаната партии и депутат законодательного собрания штата Уттар-Прадеш Викрам Сингх Сайни сказал, что мусульманские члены партии должны быть счастливы после решения центра, поскольку они «теперь могут жениться на белокожих женщинах Кашмира».

Таким образом "белокожие" и "умные" мусульманки Кашмира становятся трофеями индуистского фундаментализма.

Напомним, что Индия отменила специальный статус Джамму и Кашмира, в том числе статью 35А Конституции Джамму и Кашмира, которая давала право властям штата определять постоянных жителей территории и предоставлять им особые права и привилегии, в том числе право на владение землей. Согласно отмененной в настоящее время статье, женщина, проживающая в Джамму и Кашмире, теряла свои права собственности и статус гражданина государства, если она выходила замуж за кого-то не из штата. Это положение также распространялось на детей женщин.