Российский минздрав составил региональный рейтинг детского ожирения, сообщают РИА Новости.

Согласно этому рейтингу, по количеству детей, страдающих от ожирения, лидируют Ульяновская, Орловская и Рязанская области. В Ульяновской области среди детей 0-14 лет на 100 тыс. детского населения зарегистрировано 2904,3 больных ожирением, в Орловской — 2459,9, в Рязанской — 2287.

А вот самые здоровые результаты показала Чечня. За ней следуют аннексированный Севастополь и Приморье.

Всего в РФ в прошлом году было зарегистрировано более 338,5 тыс. больных ожирением детей, в том числе более 97 тыс. выявлены впервые.