Абдулмумину Гаджиеву продлили арест на месяц

Советский районный суд Махачкалы продлил срок содержания под стражей журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева до 13 сентября, сообщают "Кавказ.Реалии".

Следователь Надир Телевов повторил обвинение, согласно которому Гаджиеву вменяют организацию финансирования терроризма через публикации в "Черновике". По версии следствия, журналист побуждал читателей вносить пожертвования в фонд "Ансар", созданный проповедником Абу Умаром Саситлинским. Тяжесть этого обвинения, по мнению следователя, является достаточным основанием для содержания обвиняемого под арестом.

В защиту Гаджиева выступало три адвоката и жена, допущенная в качестве общественного защитника. Они просили перевести Гаджиева под домашний арест.

Сам обвиняемый активно участвовал в судебном заседании. Он заверил суд в том, что у него нет мотива сбежать от следствия.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил ему арест на месяц.

С утра у здания суда собралось около пятидесяти человек, которые пришли поддержать журналиста и других фигурантов этого уголовного дела. Ранее суд также избрал меру пресечения другому обвиняемому по этому делу Абубакару Ризванову.