В ОАЭ по случаю праздника амнистировали некоторых политзаключенных

Объединенные Арабские Эмираты освободили трех активистов, которые были заключены в тюрьму по обвинению в государственной безопасности, сообщили на прошлой неделе две правозащитные организации.

Усама аль-Наджар, Усман аш-Шехи и Бадр аль-Бухайри, которых правозащитные организации назвали активистами, связанными с исламистской группой «Аль-Ислах», запрещенной ОАЭ в 2014 году, были заключены в тюрьму после судебных процессов в 2014 и 2016 годах, сообщает Human Rights Watch (HRW).

Международная кампания за свободу в Объединенных Арабских Эмиратах (ICFUAE) и Центр по правам человека в Персидском заливе (GC4HR) сообщил Reuters, что трое мужчин были освобождены в прошлый четверг.

Ранее на той же неделе президент ОАЭ распорядился освободить 669 заключенных, приурочив амнистию к празднику Ид-аль-Адха, сообщает государственное информационное агентство WAM, не называя имен заключенных. В сообщении говорится, что некоторые из амнистированных были осуждены за терроризм и экстремизм.

Усама аль-Наджар использовал Твиттер, чтобы вести кампанию за освобождение своего отца и других политических заключенных в Абу-Даби и критиковал осуждение 69 граждан ОАЭ в июле 2013 года в ходе массового процесса над активистами, которые требовали политических реформ, сообщает HRW.

Аш-Шехи был приговорен к пяти годам тюремного заключения в 2014 году за комментарии в Твиттере в поддержку политических диссидентов, а Бухайри был приговорен в 2016 году к трем годам лишения свободы по обвинению в «вступлении в секретную организацию», согласно HRW.