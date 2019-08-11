С Праздником Жертвоприношения!

Редакция «Голоса Ислама» поздравляет всех наших читателей, а также всех наших братьев и сестер во всем мире, с наступлением благословенного Праздника Жертвоприношения.

Мы поздравляем тех братьев и сестер, кто в эти дни совершает паломничество к Его Дому, и молимся о принятии их хаджа, их дуа и молитв. Тем же, кто не смог по уважительной причине попасть на хадж, мы напоминаем стихи великого исламского ученого:

«Хотя я не пошел в хадж к Дому, потому что он был слишком далеко,

И все же я совершил хадж к Тому, Кто всегда доступен для поминания (зикра)».

Мы молимся о том, чтобы наше поклонение — наши жертвоприношения, наши молитвы и посты, наши дуа — были приняты. Да примет Всевышний Аллах от нас и от вас!

Ид аль-Адха мубарак!