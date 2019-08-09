Ингушский блогер Муса Абадиев задержан после обыска у него дома

Сегодня (9 августа) в 6.30 утра силовики нагрянули с обыском в дом ингушского блогера Мусы Абадиева, где он проживает с женой, детьми и другими домочадцами. Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на дядю Мусы, Тамерлана Абадиева. По его словам обыск проводили сотрудники МВД.

"Они ничего не объясняли. С большим трудом мне удалось узнать, что это за ведомство, кто обыск проводит", - отметил собеседник.

После обыска Мусу Абадиева увезли в Следственное управление во Владикавказе, добавил Тамерлан Абадиев. Какова причина задержания Мусы, родные пока не знают.

Абадиев-старший также добавил, что обысков у них в семье пока не было: "Были повестки, допросы, суды, штрафы. Но обыск - это впервые".