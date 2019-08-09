В четверг на юго-западе Турции произошло сильное землетрясение

Турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявило, что в четверг днем в юго-западной провинции Денизли случилось землетрясение, а его эпицентр находился в районе Бозкурт, около 1,74 километра под поверхностью. Глава AFAD Мехмет Гуллуоглу сказал, что было зафиксировано более 10 подземных толчков.

Толчки ощущались в соседних провинциях Анталия, Мугла, Ыспарта и Бурдур. Они повредили дома и вызвали панику.

Местный житель Мехмет Али Чобан рассказал журналистам, что он был на работе, когда произошло землетрясение. «Когда я вернулся домой, я увидел, что моя домашняя утварь была разбита, а на стене появились трещины».

Арзу Сентюрк сказала, что после землетрясения она установила палатку во дворе.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что землетрясение затронуло 27 человек. По словам министра, пять человек получили ранения из-за панических прыжков в окно, но сейчас они находятся в хорошем состоянии.

Губернатор Денизли Хасан Карахан сказал, что власти начали работу по оценке ущерба в регионе.

Мэр Бозкура Бирсен Челик сказала, что в результате землетрясения были разрушены некоторые дома, но серьезных травм и смертей не было.

«Землетрясение длилось более 15-20 секунд. Несколько домов были повреждены. Некоторые крыши рухнули, и в стенах есть глубокие трещины», - сказала она.

Вице-президент Турции Фуат Октай направил Карахану «пожелания выздоровления» для пострадавших.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу посетил регион в четверг вечером, выслушав жителей, пострадавших от землетрясения.

Сойлу посетил дом, поврежденный землетрясением, а затем отправился в кризисный центр в администрации Бозкуртского района.