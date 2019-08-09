Саудовская Аравия открывается для пшеницы из России

Саудовская Аравия смягчит свои технические требования к импортируемой пшенице, чтобы в следующий тендер допустить черноморское зерно из России. Тем самым королевство открывает двери для черноморского импорта и укрепляет связи с Россией за рамками энергетического сотрудничества, сообщает Reuters в четверг.

Россия долго стремилась получить доступ к рынку пшеницы Саудовской Аравии, поскольку Москва пытается откусить дополнительную долю рынка Ближнего Востока и Северной Африки от Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Пшеница из Черного моря ранее не отвечала требованиям Саудовской Аравии в отношении нулевой степени ущерба от вредных организмов, но глава Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии Ахмад аль-Фарес заявил агентству Reuters, что со следующего тендера будет установлен предел ущерба в 0,5%.

Саудовская Аравия была одним из последних рынков Ближнего Востока, где не доминировала черноморская пшеница, и поэтому после этих новостей фьючерсы на пшеницу Euronext упали во время открытия торгов, но позже стабилизировались, поскольку цены в Чикаго стали выше.

«Это изменение имеет более широкие последствия, поскольку Эр-Рияд, который считает Соединенные Штаты своим важнейшим союзником, приближается к Москве, а президент России Владимир Путин должен посетить Саудовскую Аравию в октябре», – сообщает Reuters.

Сотрудничество активизировалось благодаря недавним сделкам с ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, что стало дополнительным стимулом для переговоров по пшенице, заявил агентству Рейтер российский чиновник, который попросил не называть его имени.

Россия, которая активно лоббирует смягчение требований для пшеницы, интерпретирует это изменение как «зеленый свет» для начала поставок, добавил он.