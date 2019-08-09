Израильское незаконное поселение на Западном берегу оказалось в центре сексуальных скандалов

Израильский поселенец сталкивается с многочисленными обвинениями в сексуальных преступлениях, включая изнасилование и сексуальные домогательства по отношению к 105 жертвам, большинство из которых, как говорят, являются несовершеннолетними девочками. Израильские источники назвали 26-летнего Урию Асиса поселенцем из Эммануэля, нелегального поселения харедим (ортодоксальных иудеев) на оккупированном Западном берегу. Это же место стало недавно центром отдельного скандала с участием жителя, которого разыскивают по 74 пунктам сексуального насилия над детьми и изнасилованию в Австралии.

Сообщается, что Асис использовал различные никнеймы в Интернете, чтобы заманивать несовершеннолетних девочек и охотиться на женщин. The Jerusalem Post сообщает, что в его список преступлений входят предполагаемые изнасилования, содомия, сексуальные домогательства, а также хранение и изготовление нецензурных материалов.

Расследование ведется кибер-подразделением канцелярии государственного прокурора.

Офицеры, расследующие это дело, говорят, что Асис годами охотился на женщин, используя интернет «изощренно и методично». Судья, председательствующий в деле, написал в решении о продлении ареста Асиса, что «это была верхушка айсберга», и что при таком расследовании «руки полиции не должны быть связаны».

Асис замаскировал себя под широким спектром псевдонимов. По сообщению СМИ, он скрывал свою личность под «псевдонимами полицейского, владельца модельного агентства, солдата АОИ, тренера по плаванию и секс-консультанта».

Это второй раз за несколько дней, когда жители Эммануэля проснулись с серьезным сексуальным скандалом. Во вторник израильская полиция рекомендовала предъявить обвинение ультраортодоксальному лидеру Якову Лицману (на фото), который также является заместителем министра здравоохранения Израиля, за помощь обвиняемому педофилу.

Лицман обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении доверием за то, что он оказал давление на психиатра округа Иерусалим д-ра Якова Чарнеса, дабы тот сказал, что поселенка из Эммануэля, которую разыскивали в Австралии за 74 случая сексуального насилия над детьми и изнасилования, была психически не в состоянии предстать перед судом.

Глава ультраортодоксальной партии Яхадут ха-Тора подозревается в том, что он использовал свое влияние в министерстве здравоохранения Израиля, чтобы повлиять на профессиональное мнение своих подчиненных по делу Малки Лейфер, разыскиваемой австралийской полицией за сексуальные преступления, совершенные в 2008 году. Ее экстрадиция была действительно заблокирована после того, как психиатр округа Иерусалим постановил, что Лейфер была психически не в состоянии присутствовать на слушании об экстрадиции.

Попытки помешать австралийским властям потерпели неудачу после того, как Лейфер была повторно арестована в 2018 году после тайного расследования, в ходе которого выяснилось, что она ведет «нормальную, здоровую жизнь» в Эммануэле.