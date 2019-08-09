Пакистан разорвал все дипломатические связи с Индией из-за Кашмира

Дипломатические связи между Пакистаном и Индией официально были разорваны в четверг, через три дня после того, как Индия решила разделить на двое штат Джамму и Кашмир и ввести в обеих частях прямое федеральное правление.

Пакистан потребовал от верховного комиссара Индии в Исламабаде уйти, приостановил двустороннюю торговлю с Индией и закрыл единственный поезд, идущий через границу. Он также объявил, что его собственный посланник в Нью-Дели, который должен был вскоре приступить к исполнению своих обязанностей, теперь не прибудет в столицу Индии.

Как и Индия, Пакистан давно претендует на Кашмир, а часть региона находится под пакистанским контролем.

Правительство Индии ответило в четверг, призвав Пакистан пересмотреть свои решения. «Недавние события [вокруг Кашмира] являются исключительно внутренним делом Индии», говорится в заявлении правительства Нью-Дели. «Стремление вмешаться в эту юрисдикцию путем привлечения паникерского видения региона никогда не будет успешным»

Даже несмотря на то, что Кашмир оставался напряженным и изолированным - телефонные линии и интернет-услуги были приостановлены, школы и магазины закрыты, введен комендантский час и солдаты находятся на улицах - премьер-министр Нарендра Моди выступил перед нацией в четверг вечером, чтобы защитить решение своего правительства.

Моди сказал, что статья 370, конституционный закон, предоставляющий Джамму и Кашмиру особую автономию, «дает государству только сепаратизм, кумовство и коррупцию».

Он пообещал больше рабочих мест и большую федеральную поддержку региону и пригласил киноиндустрию на хинди, тамильском языке и телугу снимать больше фильмов в долине Кашмира, местности, популярной благодаря своей живописной красоте.

Он также сказал, что новый статус союзной территории, навязанный двум половинкам бывшего штата и наделяющий федеральное правительство административным контролем над ними, скоро закончится.

«Вскоре вы получите возможность избрать своих представителей», - сказал Моди народу Джамму и Кашмира.

Индийское правительство стремится изобразить напряженность в связи с его внезапным решением как мимолетный побочный эффект. В среду Аджит Доваль, советник по национальной безопасности, совершил поездку по улицам Шопяна, города на юге Кашмира, заверив жителей, что «все будет хорошо».

Один из чиновников упомянул праздник Ид в следующий понедельник. «Я не могу поделиться деталями, но правительство планирует нечто, чтобы помочь людям по случаю фестиваля», - сказал неназванный чиновник газете The Hindu.

Но усилия по подавлению инакомыслия все же остаются первостепенными. В качестве превентивной меры силовики задержали сотни кашмирцев, включая политиков, законодателей, ученых и активистов. Некоторые из этих активистов и политработников содержатся в изоляторах временного содержания.

Когда Гулам Наби Азад, высокопоставленный кашмирский лидер из оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, в четверг утром прилетел в Сринагар, его сначала остановили в аэропорту, а затем отправили обратно в Нью-Дели во второй половине дня.

До сих пор протесты были спорадическими. Сринагар, столица Кашмира, стал свидетелем нескольких случаев, когда граждане бросали камни в полицию. По сообщениям полиции, по меньшей мере 13 человек получили ранения в ответ на акции протеста.

О первой жертве нового порядка в Кашмире сообщает HuffPost India: 17-летний Осаиб Альтаф был в группе мальчиков, преследуемых индийскими войсками в понедельник днем. Мальчики, загнанные в угол над рекой, спрыгнули в воду и убежали. Альтаф, который не умел плавать, утонул.

В сообщении агентства Press Trust of India позже указывалось, что Альтаф и другие преследовались «из-за путаницы из-за комендантского часа».