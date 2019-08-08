В России требуют возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбудить уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии. Так Степанов планирует добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу, подписанному вождем СССР.

Заявление о репрессиях, совершенных по приказу Иосифа Сталина, Степанов подал в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР). Он ссылается на приказ НКВД №00447 от 30 июля 1937 года "Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря. Постановление о принятии приказа подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным.

Таким образом, указал в заявлении Степанов, Сталина следует считать "организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан". Репрессированы были и родственники господина Степанова - около 20 человек, в основном священники.

Генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область, но там отказались принимать заявление, пояснив, что бывший коллега не сообщил "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления" в действиях Сталина. Степанов обжаловал этот ответ. Он подчеркивает, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, причем его цель не само уголовное дело, а официальная правовая оценка.

"Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого - СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина, - говорит Степанов. - Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник".

Напомним, уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и ряда советских руководителей возбуждалось в 2009 году ГСУ СБ Украины по факту массового голода в 1932–1933 годах. Судьи подтвердили вывод следователей о том, что обвиняемые совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью. "Я хочу, как в Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина", - пояснил Степанов.