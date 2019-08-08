Израиль собирается построить еще более 2300 незаконных домов на Западном берегу - НПО

Израиль выдвинул планы по созданию более 2300 домов для незаконных поселений на оккупированном Западном берегу, что является последней по времени вспышкой таких разрешений с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность в 2017 году, по данным НПО.

Высший комитет по планированию Израиля выдал разрешения во время встречи за последние пару дней, говорится в заявлении «Мир сейчас» в понедельник.

По данным «Мир сейчас», израильской группы, которая внимательно следит за строительством поселений, строительство 2304 домов сейчас находится на разных этапах процесса утверждения.

«Утверждение планов урегулирования является частью катастрофической государственной политики, направленной на то, чтобы предотвратить возможность мира и урегулирования в виде двух государств и аннексировать часть или весь Западный берег», - заявила группа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал до апрельских выборов аннексировать поселения на Западном берегу, и этот шаг давно поддержали почти все законодатели в его союзе правых и религиозных партий.

Аннексия крупномасштабных поселений на Западном берегу может оказаться смертельным звеном в деле решения о создании двух государств, что долгое время находилось в центре международных усилий по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Исса Амро, палестинский правозащитник, базирующийся в Хевроне, городе на Западном берегу, в центре захвата израильскими поселенцами палестинской земли, заявил, что с тех пор, как Трамп вступил в должность, Израиль расширяет свой проект урегулирования "еще быстрее".

Он также добавил, что он разрушает дома палестинцев гораздо более быстрыми темпами.

«Израиль и поселенцы чувствуют, что у них есть полная безнаказанность, чтобы все больше и больше работать в направлении аннексии», - говорит Амро.

«Правительство Нетаньяху чувствует себя смелым, даже не пытаясь скрыть аннексию».

По мнению Амро, движение по строительству поселений на оккупированной земле приведет лишь к «большему неравенству и меньшей свободе для палестинского населения».

«Это укрепление системы апартеида Израиля», - сказал он.

Поселения являются незаконными по международному праву и остаются серьезным камнем преткновения для израильско-палестинского мирного соглашения. Они построены на земле, которую палестинцы считают частью своего будущего государства.