КСА и ОАЭ помогают Судану сотнями тонн пшеницы

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты предоставляют Судану 540 000 тонн пшеницы для поддержки страны, которая уже долгое время не может выйти из политического кризиса, со ссылкой на их собственные государственные информационные агентства сообщает Reuters.

По сообщению саудовского информационного агентства SPA и информационного агентства WAM из ОАЭ, это количество пшеницы покроет основные потребности в продовольствии в течение трех месяцев, и уже поставлено около 280 000 тонн.

Пшеница является лишь частью помощи на общую сумму 3 миллиарда долларов, обещанной двумя государствами Персидского залива в апреле, после того, как президент Омар аль-Башир был отстранен от власти.

Саудовская Аравия и ОАЭ заявили, что они внесли 500 млн. долларов в центральный банк Судана, и что остальная часть помощи будет предоставлена в виде продуктов питания, медикаментов и сельскохозяйственной продукции, а также нефтепродуктов.

Между тем в воскресенье военные правители Судана и основная оппозиционная коалиция подписали конституционную декларацию, прокладывающую путь для переходного правительства.