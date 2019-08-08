Албания будет давать гражданство всем албанцам мира

Новый проект закона о гражданстве, принятый советом министров Албании, позволяет любому человеку албанского происхождения получить албанское гражданство.

Условие состоит в том, что заявитель должен предоставить доказательство родословной третьей степени родства, сообщили албанские СМИ.

Этот закон, который должен быть вскоре представлен в парламент, предоставляет возможность всем албанцам, родившимся в других странах, которые могут доказать свое албанское происхождение, получить албанское гражданство.

Согласно решению, принятому в июле 2013 года, граждане Косово были исключены из гражданства Албании, несмотря на то, что они смогли доказать албанское происхождение, но это решение отменяется в новом законе.

Еще одной важной переменой является предоставление албанского гражданства всем лицам, родившимся на территории Республики Албании, независимо от их происхождения, в семьях из сербского Буяноваца.

Потенциально, это может говорить о том, что весьма значительная часть албанского мира теперь может быть окутана сетью албанского гражданства. Включая албанцев, живущих в Сербии, Черногории, Македонии, Греции, а также в диаспоре за пределами Балкан. Например, только в Одесской области Украины их живет около 2000 тысяч.