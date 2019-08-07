Университет в Дубае вводит курс игровой индустрии

Университет в Дубае в этом году начнет предлагать курс, который обучает студентов разработке видеоигр и цифровой анимации для удовлетворения потребностей растущей игровой индустрии региона.



Начиная с сентября, Университет Вуллонгонга в Дубае начнет четырехлетний курс, в ходе которого студенты будут изучать игровой дизайн, анимацию, визуальные коммуникации, мобильные приложения, журналистику, графический дизайн и социальные сети.



«Мы пытаемся предвидеть, какие технические навыки потребуются студентам в ближайшие годы, и планируем работу, которой еще не существует», - сказал д-р Ферас Хамза, руководитель Школы гуманитарных, социальных наук и здравоохранения.



«На рынке был разрыв, потому что никто не предлагал креативную специализацию в медиа. В играх и цифровой анимации технологии развиваются быстро».



Игровая индустрия на Ближнем Востоке растет со скоростью 26 процентов в год, сообщила в прошлом году Сьюзи Паллет, вице-президент Informa, которая организовала Middle East Games Con в Абу-Даби в октябре.



Она сказала, что по сравнению с примерно 3-процентным ежегодным ростом в более развитых регионах, таких как Европа или США, Ближний Восток является «неиспользованной возможностью».



Ожидается, что в этом году видеоигры принесут доход в регионе в размере 262 млн. долларов. А рост числа игроков вырастет на 5,9% в годовом исчислении, то есть до 4,8 млн. человек, говорится в отчете немецкого портала онлайн-статистики Statista.



Новый курс поможет студентам освоить этот растущий рынок.



«Мы сосредоточимся на играх, потому что речь идет о том, чтобы сделать любой вид транзакции более приемлемым для аудитории», - сказал доктор Хамза.



«Мы хотим обучать наших студентов новейшим технологиям, но мы также хотим научить их думать самостоятельно, быть инновационными и креативными».



Он сказал, что курс отказался от традиционных форм обучения средствам массовой информации, которые все еще преподаются в других университетах, несмотря на то, что они переросли другие области средств массовой информации.



Профессор университета Дубая, Мохамед Салем, говорит, что инновации жизненно необходимы.



«По мере того, как мир переходит от более традиционных предложений средств массовой информации к новому цифровому ландшафту, важно, чтобы мы внедрили новые программы, которые поддерживают потребности региона», - сказал он.



Малек Теффаха, глава отдела коммуникаций и локализации в Ubisoft Mena, считает, что все больше университетов должны предлагать игровые курсы, чтобы соответствовать требованиям отрасли.



«Потенциально, есть рабочие места для выпускников, и это открывает возможности для студентов, чтобы изучить поле должным образом. Сейчас самое большое препятствие в том, что не так много образовательных курсов, помогающих людям освоить эту область », - сказал он.



Курс аккредитован министерством образования ОАЭ, и у студентов будет выбор получения степени в Университете Вуллонгонга в Дубае или в Австралии.