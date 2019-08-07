"Железный купол": убивает тех, кого должен защитить?

Железный купол, который рекламируется израильтянами как средство защиты израильских жизней от палестинских ракет, может быть причиной смертельной болезни.

Около 30 израильских солдат, большинство из которых управляют оборонительной системой «Железный купол», борются с раком, сообщило агентство Anadolu.

Согласно тому, что израильский журналист Адам Шафир написал в Твиттере: «30 солдат из Армии обороны Израиля, которые страдают от рака, и многие из них работают на «Железном куполе», требуют проверить связь между их работой и болезнью».

Напомним, что «Железный купол» - это израильская система обороны для перехвата ракет малой дальности.

В феврале стало известно, что армия США намерена закупить израильскую систему обороны "Железный купол".

Согласно израильскому сообщению, американские военные "закупят неуказанное количество израильских систем противоракетной обороны" Железный купол " у их разработчика Rafael Advanced Defense Systems Ltd. для "неотложных нужд".

Также купить Железный купол собираются Индия, Южная Корея и Румыния.

Кроме Израиля на сегодняшний день Железный купол есть еще у двух стран мира — Сингапур и Азербайджан.