Би-би-си извинилась за то, что назвала исламский жест «салютом ИГИЛ»

Компания Би-би-си принесла извинения за неправильное описание жеста поднятого пальца, распространенного в исламском мире, как «салют ИГИЛ» (или «приветствие ИГИЛ»).

Журналист и создатель документальных фильмов Стейси Дули рассказала, что демонстрация этого жеста группой женщин в лагере в Сирии, где размещаются последователи ИГИЛ* и другие люди из районов, освобожденных от этой группировки, была признаком радикализации.

Это при том, что поднятый палец вверх можно увидеть даже у таких селебрити как мусульманские футболисты, вроде Мо Салаха, не говоря уже про паломников на хадже. И не говоря уже о том, что строго говоря это часть исламской ежедневной молитвы (намаза), символизирующая таухид (единобожие).

Вещательная корпорация заявила, что этот фрагмент был удален из репортажа на BBC News, а также из документального фильма Стейси Дули о женщинах, которые жили под контролем ИГИЛ в северной Сирии.

«Мы приносим извинения за эту ошибку», - говорится в сообщении Би-би-си.

«То, что здесь произошло, является оскорбительным и для мусульман и журналистов», - сказала журналист Би-би-си Аниса Субедар.

Tell Mama, организация, регистрирующая антимусульманскую ненависть в Великобритании, заявила, что сведение фундаментальной религиозной концепции к «салюту ИГИЛ» было «чрезвычайно неправильным, невежественным и вредным».

Журналист Оз Катерджи сказал, что проблема может быть решена общественным мнением.

«Подобная ошибка распространяется по всем основным средствам массовой информации и очень быстро становится нормальной интерпретацией этого жеста», - сказал Катерджи.

«Вот почему важно говорить и исправлять эти проблемы, когда они возникают».

Правда до сих пор никаких извинений не прозвучало со стороны самой Стейси Дули. Известная своими репортажами и документальными фильмами о положении детей и женщин в развивающихся странах, она уже не раз обвинялась в непонимании и отсутствии знаний о странах, в которых снимает фильмы.

* - запрещены в РФ