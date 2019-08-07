Кабул: больше 90 раненых в результате взрыва у полицейского участка

Около 95 человек были ранены в результате большого взрыва возле полицейского участка в Кабуле.

Взрыв произошел около 9:00 в западном Кабуле, заявил представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими. Он добавил, что бомба взорвалась, когда автомобиль остановился на контрольно-пропускном пункте возле участка.

Представитель министерства здравоохранения Вахидулла Майар сказал, что по меньшей мере 95 человек, в основном гражданские лица, включая женщин и детей, были доставлены в больницу.

В результате взрыва над столицей Афганистана образовался огромный поток дыма.

«Я услышал большой взрыв, и все окна разбились, стекло повсюду разлетелось», - сказал лавочник Ахмад Салех агентству AFP.

«У меня кружится голова, и я до сих пор не знаю, что произошло, но окна около 20 магазинов в одном километре от места взрыва разбиты», - добавил он.

Талибы* уже взяли на себя ответственность за нападение.

Согласно видео в социальных сетях и свидетелям, после взрыва можно было услышать огонь из стрелкового оружия.

Насилие распространяется по всему Афганистану и в Кабуле как раз, когда Соединенные Штаты и талибы договариваются о мирном соглашении в преддверии выборов, запланированных на 28 сентября.

По данным Организации Объединенных Наций, только в июле в афганском конфликте было убито или ранено более 1500 гражданских лиц, это самые высокие ежемесячные потери за этот год и худшие за месяц с мая 2017 года.

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