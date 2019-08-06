Саудовский принц мстит Эрдогану за дело Хашоги?

Middle East Eye (MEE), информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на проблемах ближневосточной политики, сообщил о том, что власти Саудовской Аравии руководствуются секретным планом, направленным на свержение или ослабление власти турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно этой информации, данный план был разработан по заказу лично саудовского крон-принца Мухаммада Бин Салмана и его партнеров из ОАЭ аналитическим Эмиратским Политическим Центром (Emirates Policy Center). Причиной же "заказа" Эрдогана якобы стало его поведение во время скандала из-за убийства Джамаля Хашоги, который он не замял, как рассчитывали саудовские власти (согласно источнику MEE), а придал максимальной огласке, нанеся тем самым колоссальный репутационный ущерб руководству КСА.

Отметим, что на соответствующий вопрос журналистов о достоверности этой информации представители Эмиратского Политического Центра отвечать не стали, таким образом не опровергнув ее...

Собственно, судя по тому, что известно об этом саудовском антиэрдогановском плане, никакой аналитической ценности он не представляет. Турцию в нем предлагается бить в ее традиционное уязвимое место - экономику.

Каковы же возможности саудитов на этом направлении? В 2018 году размер саудовских инвестиций в экономику Турции колебался в районе 2 миллиардов $. По состоянию уже на 2019 год оборот турецкого экспорта из КСА оценивался в 2.64 миллиарда $, а импорта - в 2.32 миллиарда $.

Конечно, теоретически Турцию можно лишить этих поступлений или их значительной части. Но разве это не ударит также и по саудовскому бизнесу? Разве лишение перспективного рынка инвестиций вроде турецкого бьет только по этому рынку, а не в такой же мере по инвесторам, упускающим возможности для выгодных вложений? То же касается и возможности расторжения двухсторонних контрактов между саудовскими и турецкими поставщиками - по логике вещей таковое ударит по обеим сторонам, а не одной.

То же касается и уже начавшейся, судя по всему, игры саудитов и эмиратцев против турецкого туристического рынка - за 6 месяцев этого года количество саудовских туристов в Турции снизилось с 276 000 в прошлом году в предыдущее полугодие до 234 000 в этом. Однако не проиграли ли от этого и саудовские туристические фирмы, уже не говоря о саудовских туристах, альтернативой бюджетной Турции для которых являются куда более дорогие Эмираты и страны ЕС, где кстати далеко не всегда рады видеть арабов и особенно покрытых арабок?

Экономическое давление на Турцию, согласно данному плану, призвано "ослабить правительство Эрдогана и заставить его заниматься вопросами внутренней политики с перспективой его свержения оппозицией или связывания постоянными кризисами, вынуждающими его совершать ошибки, раздуваемые медиа".

Что тут можно сказать? Начиная с того момента, как Турция пытается вести активную внешнюю политику, стремление используя ее экономическую уязвимость вынудить ее отказаться от нее и сосредоточиться исключительно на проблемах домашней политики, никого не удивляет. Вспомним хотя бы экономические санкции со стороны путинской России, направленные на ограничение потока российских туристов в Турцию, а также импорта из нее аграрной продукции и работы турецких строительных компаний. Тогда они в известной степени возымели действие, вынудив Эрдогана извиняться за сбитый российский самолет и вступать во взаимодействие с Россией по Сирии. Однако едва ли это было достигнуто только санкциями - для давления на Турцию путинская Россия использовала широкий спект инструментов, от массированных бомбардировок Алеппо до активной кампании в мировых СМИ о якобы поддержке Турцией ИГ* и реальной поддержки Москвой курдского коммунистического терподполья. Обладают ли Саудовская Аравия и ОАЭ таким широким перечнем возможностей, а если нет, дадут ли экономические меры без них какой-то эффект кроме обоюдного коммерческого ущерба?

Удивительно в этой истории другое - то, что поводом для подобного давления на Турцию стала якобы неадекватная реакция ее руководства на брутальное убийство с расчленением трупа и попыткой сокрытия его следов всемирно известного журналиста, прибывшего в эту страну как в безопасное место. То есть, принц Мухаммад ибн Салман на полном серьезе считает, что может на территории чужой страны убивать и расчленять своих подданных, да еще и всемирно известных, при полном игнорировании этого варварства властями данной страны? А ведь многие обвиняли турецкие власти как раз в противоположном, то есть, в отсутствии адекватной реакции на такое варварство, учитывая то, что не были ни приостановлены дипломатические отношения, ни высланы сотрудники посольства, а все в итоге свелось к громким заявлениям. Однако если верить версии MEE, неадекватность молодого правителя КСА зашла так далеко, что его глубоко уязвило даже это, то есть, то, что беспредел его головорезов не стали покрывать ценой международной репутации самой Турции - в условиях такой-то огласки.

В этой ситуации мировая мусульманская общественность, конечно, должна быть с Турцией и ее президентом. При всех справедливых претензиях к ним прямо противоположного характера, мы видим, что с другой стороны их подвергают атакам именно за то, что они пытались и пытаются делать на пользу мусульманам. Будь то соблюдение минимальных приличий по проблеме Палестины, робкие попытки интересоваться у Китая положением уйгуров или несогласие с фактом расправ на своей территории над всемирно известными мусульманскими журналистами. При том, что на практике все это мало на что влияет, мы видим, что многие в мире хотят, чтобы мусульмане не могли себе позволить даже этого.